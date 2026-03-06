Uno de los duelos colombianos que se presentaron en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 fue protagonizado por América de Cali y Atlético Bucaramanga, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Se preveía un partido parejo entre dos instituciones que en la presente Liga BetPlay solo están separados por dos puntos, donde América es tercero con 16 puntos, mientras que Bucaramanga es octavo con 14 unidades.

Así fue el partido entre América y Bucaramanga

El duelo empezó de buena manera para el equipo ‘Leopardo’, que se fue arriba en el marcador gracias a un golazo de Fabián Sambueza, quien a través de un tiro libre por fuera de la barrera venció la resistencia del arquero Jean Fernandes.

Se creía que el equipo de Leonel Álvarez se iba con ventaja al finalizar el primer tiempo, sin embargo, el conjunto escarlata logró llegar al empate a través de un cobro desde el punto blanco del penalti ejecutado por Yeison Guzmán, que logró superar al arquero Aldair Quintana.

Expulsión y un nuevo gol en el segundo tiempo

Cuando todo parecía verse parejo en la otra mitad del partido, el equipo ‘Leopardo’ sufrió dos golpes muy fuertes, primero fue a través de Tilman Palacios, quien se adentró en el área del Bucaramanga y en un remate bien colocado puso el 2-1 en el marcador al minuto 55.

El otro golpe para el Bucaramanga sería a través de la parte disciplinaria, pues Aldair Gutiérrez vio la segunda tarjeta amarilla al minuto 62 y se tuvo que ir expulsado del partido, dejando a su equipo con 10 hombres y con la obligación de ir al ataque para buscar el empate.

El partido se hizo cuesta arriba para el Bucaramanga, que con un hombre menos se le dificultó tener la posesión del balón y generar ocasiones de peligro sobre el arco del América, equipo que incluso tuvo una chance para aumentar el marcador, pero Quintana evitó ese grito de gol con una atajada con su pie.

No habría tiempo para más y el América lograría vencer 2-1 a Bucaramanga, obteiendo así su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, tal y como ya lo había hehco Millonarios tras derrotar 3-1 a Nacional en Medellín.