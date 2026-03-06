[Video] Sambueza silenció el Pascual: golazo al América en la Sudamericana

América de Cali y Atlético Bucaramanga protagonizan uno de los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, duelo que se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y que definirá uno de los clasificados a la fase de grupos del torneo continental.

El equipo dirigido por el técnico David González buscaba imponer condiciones desde el primer minuto del partido, sin embargo, el conjunto ‘Leopardo’ fue el que abrió el marcador a su favor, un golazo de Fabián Sambueza.

[Video] Golazo de tiro libre de Fabián Sambueza

El experimentado mediocampista ofensivo de 37 años aprovechó su buena pegada para silenciar el Estadio Pascual Guerrero, un golazo de tiro libre donde el balón va por fuera de la barrera y se mete dentro del arco luego de pegar en el palo de la mano izquierda del portero Jean Fernandes, que pese a la estirada no pudo evitar la anotación.

Gol al minuto 22 del partido donde el equipo dirigido por Leonel Álvarez se fue adelante en el marcador gracias a uno de sus máximos referentes, quien recordemos debe pagar dos fechas de suspensión en la liga local, pero que en esta Copa Sudamericana puede estar disponible.

América lo empató de penalti en el primer tiempo

El equipo ‘Leopardo’ no lograría terminar el primer tiempo con la ventaja a su favor, pues cuando transcurría el minuto 45 del partido el América llegó al empate gracias a un penalti sancionado por el juez central.

El defensor del Atlético Bucaramanga, José Daniel García, no calculó bien y tratando de retirar un balón sobre su área embistió a Jan Lucumí, acción que fue sancionada como penalti y que fue bien ejecutada por Yeison Guzmán, que ajustó bien el balón sobre el palo de la mano derecha del arquero Aldair Quintana, quien es actualmente uno de los mejores del fútbol colombiano en su posición.