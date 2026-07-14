[VIDEO] Anulado el tercer gol de España frente a Francia

La semifinal entre España vs Francia de la Copa Mundial 2026 ha dado emociones de principio a fin y los goles claramente no han faltado en el AT&T Stadium.

El equipo comandado por Luis de la Fuente es el equipo protagonista de las anotaciones, yéndose arriba en el marcador 2-0 con anotaciones de Pedro Porro y Oyarzabal, pero la ventaja podría ser más amplia, ya que a Lamine Yamal le anularon el tercer gol por fuera de lugar al minuto 60.

VIDEO: Lamine Yamal no pudo cantar el tercer gol de España

La Selección de España sorprendió enormemente en la instancia de las semifinales de la Copa Mundial al darle un duro golpe a una de las favoritas a ganar el título, Francia, ya que lo dominó en el primer y segundo tiempo, consiguiendo irse arriba en el marcador 2-0.

En el arranque del segundo tiempo ele equipo de Luis de la Fuente saltó con la misma idea de juego ganadora, dominó las posesión de la pelota y aprovechó principalmente los contragolpes tras la necesidad de Francia para empatar el partido.

Lea también Galatasaray cambiaría de planes con Dávinson: revelan precio para su salida

Lamine Yamal justamente fue uno de los protagonistas de estas jugadas ofensivas y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja de España en la semifinal, pero su celebración quedó interrumpida por la decisión del equipo arbitral.

En el minuto 60, el joven atacante envió el balón al fondo de la red tras una acción ofensiva que parecía encaminar al conjunto español hacia una diferencia mayor en el marcador. Sin embargo, la jugada fue invalidada por posición de fuera de lugar.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.

¿Contra quién jugará el ganador de España vs Francia?

El ganador de la semifinal entre España y Francia se enfrentará en la final del Mundial 2026 al vencedor de la otra semifinal, que disputarán Argentina e Inglaterra el 15 de julio en Atlanta sobre las 14:00 hora Colombia.