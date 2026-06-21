Este domingo 21 de junio, por la segunda jornada del grupo G de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentaron las selecciones de Bélgica e Irán.

Fuerte golpe en el inicio

Apenas en el inicio del compromiso, que se disputó en el estadio de Los Ángeles y que contó con una muy buena presencia de hinchas, se presentó una acción que causó mucha impresión.



Atacaba el combinado belga y la pelota llegó, tras un centro, al borde del área chica. El experimentado centro delantero Romelu Lukaku busca la esférica y, con la intención de contactarla, le pegó una horrible patada al portero rival.

Lea también Bélgica rescató importante empate ante Egipto por un autogol

Lukaku no se fue expulsado

Alireza Beiranvand ganaba el duelo, pero recibió el duro golpe en todo el cuello. El árbitro central del compromiso, el argentino Darío Herrera, solo le mostró tarjeta amarilla a Lukaku.



Todos los jugadores de la selección de Irán y el mismo cuerpo técnico pidieron tarjeta roja para el referente del equipo europeo. El VAR, aunque pudo realizar una revisión silenciosa, no llamó al árbitro a ver la acción al monitor.

Se completa la fecha de este grupo

“Los gigantes europeos y la potencia asiática se enfrentarán en el ecuador del Grupo G en el Estadio Los Ángeles. El equipo belga llega tras un empate ante Egipto que le apremia para lograr su primera victoria en esta Copa Mundial 2026 si quiere lograr el objetivo de acabar como primera de grupo. Por su parte, Irán también empató con Nueva Zelanda y necesita puntos si quiere estar en los dieciseisavos de final”, reseñó la FIFA previo al cotejo.



La selección de Nueva Zelanda y el combinado de Egipto se enfrentarán en el último partido programado de este domingo 21 de junio. El equipo egipcio es favorito para llevarse los tres puntos.

