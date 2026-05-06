VIDEO - Apareció Kane para ilusionar al Bayern con la remontada ante el PSG

Las emociones no se hicieron esperar en el Allianz Arena y se sabía que el partido iba a estar cargado de tensión de principio a fin, siendo justamente Harry Kane el protagonista de ponerle los "pelos de punta" a Luis Enrique y los hinchas del PSG.

Justo en el tiempo de adición, cuando todo parecía perdido, pero el Bayern Múnich no dejaba de presionar, apareció Harry Kane, el delantero inglés que sacó un potente remate de pierna izquierda para vencer a Matvéi Safónov.

VIDEO: Kane descontó, pero no le alcanzó al Bayern Múnich

La semifinal de vuelta de la Champions League llegó cargada de grandes expectativas después de lo que ocurrió en el mítico Parque de los Príncipes en París, escenario deportivo que fue testigo de nueve goles en el transcurso de 90 minutos.

Y todo parecía indicar que en el Allianz Arena se repetiría la misma historia, ya que con tan solo dos minutos en el marcador apareció Dembelé para abrir el marcador con un certero remate que venció a Neuer.

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Sin embargo, los minutos fueron pasando y las emociones se fueron quedando cortas, ya que se fueron a los camerinos con el marcador 0-1, pero con algunas polémicas que hubieran podido cambiar el rumbo del partido.

Para la segunda parte del compromiso la ilusión estaba intacta por parte de los fanáticos del Bayern, pero el tiempo se iba agotando y todo parecía terminado, hasta que apareció Harry Kane sobre el 90+4 para empatar el marcador con un disparo de pierna izquierda que encajonó el balón con la red, pero el cual no fue suficiente para darle vuelta al marcador.

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