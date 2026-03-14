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VIDEO - ¿Arda Güler o Contreras? Golazo de Real Madrid desde antes de la mitad de la cancha

Arda Güler marcó un golazo en el triunfo de Real Madrid sobre Elche en la Liga de España.
Daniel Zabala
Arda Güler, figura de Real Madrid
Arda Güler, figura de Real Madrid // AFP

El mediocampista turco Arda Güler fue este sábado 14 de marzo la gran figura Real Madrid en el triunfo 4-1 sobre Elche en partido válido por la fecha 28 de la Liga de España.

Güler se llevó todos los reflectores al anotar un soberbio golazo desde una distancia superior a la mitad de la cancha, que para muchos ya debe ser nominado al Premio Puskás.

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El turco sorprendió al recuperar la pelota cerca al área de Real Madrid. Sin perder tiempo, el mediocampista levantó la cabeza y tras percatarse que el guardameta de Elche estaba adelantado sacó un soberbio remate desde su propio campo.

El esférico tomó dirección de arco y terminó metiéndose al fondo de la red para recibir la ovación del público que asistió al estadio Santiago Bernabéu.

Arda Güler marcó como Rodrigo Contreras de Millonarios

El gol de Arda Güler hizo recordar en Colombia al anotado el pasado 4 de marzo por el delantero argentino Rodrigo Contreras de Millonarios en el triunfo del cuadro embajador sobre Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

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Contreras sorprendió en dicho compromiso al ganar el balón en su propio campo y sacar un fuerte remate que venció al experimentado guardameta David Ospina para poner a celebrar a la afición albiazul.

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