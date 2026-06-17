[Video] Argentina, con un Messi inspirado, goleó a Argelia - resumen y goles

La Selección Argentina inició con autoridad la defensa de su título mundial al derrotar 3-0 a Argelia este martes 16 de junio, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del grupo J de la Copa del Mundo 2026.

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Resumen de Argentina 3-0 Argelia

El gran protagonista de la noche en Kansas fue Lionel Messi, autor de los tres goles de la Albiceleste en una presentación que confirmó el favoritismo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Curiosamente, el partido comenzó con dos anotaciones anuladas. Primero fue Messi quien logró enviar el balón al fondo de la red, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.

Minutos después llegó la respuesta de Argelia. Fares Chaibi también alcanzó a celebrar tras vencer a Emiliano Martínez, aunque el juez de línea levantó la bandera y anuló la acción por fuera de juego.

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La apertura del marcador sí llegó al minuto 17. Messi aprovechó una oportunidad desde fuera del área y sacó un remate que terminó complicando al portero Luca Zidane, quien no logró controlar el balón antes de verlo ingresar a su arco.

Con la ventaja a su favor, Argentina manejó el trámite del compromiso y prácticamente no sufrió en defensa. Argelia intentó reaccionar, pero encontró pocas opciones para inquietar al campeón del mundo.

Ya en la segunda mitad apareció nuevamente el capitán argentino. Al minuto 60, Alexis Mac Allister probó desde media distancia, Zidane dejó un rebote dentro del área y Messi apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y decretar el 2-0.

La sentencia llegó al minuto 76. Esta vez el astro argentino recibió espacio fuera del área y sacó un remate preciso que terminó en el fondo de la red para completar su triplete y establecer el 3-0 definitivo.

Argentina controló el encuentro de principio a fin y dejó una imagen sólida en su estreno mundialista, ratificando por qué aparece entre las principales candidatas al título en esta edición del torneo.

Próximos partidos de Argentina y Argelia

Con este resultado, la Albiceleste suma sus primeros tres puntos en el grupo J. En la segunda jornada enfrentará a Austria, mientras que Argelia buscará recuperarse cuando se mida con Jordania. Ambos compromisos están programados para el próximo lunes 22 de junio.