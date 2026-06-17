[Video] Messi repitió la dosis y marcó el segundo en Argentina vs Argelia

Lionel Messi volvió a ser protagonista este martes 16 de junio en el partido entre Argentina y Argelia por la primera fecha del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al marcar el segundo gol de la Albiceleste.

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La anotación llegó sobre los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscaba ampliar la ventaja frente al seleccionado africano en Kansas.

La jugada nació con una acción de Alexis Mac Allister, quien se animó a rematar desde fuera del área con un potente disparo dirigido hacia la parte baja de la portería defendida por Luca Zidane.

El guardameta alcanzó a intervenir en la acción, pero dejó un rebote peligroso dentro del área, situación que aprovechó inmediatamente el capitán argentino.

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Messi, perfectamente habilitado, apareció libre de marca y definió con gran calidad. El delantero tocó el balón de manera sutil y lo envió a la base del palo para establecer el 2-0 parcial del compromiso.

Video del segundo gol de Lionel Messi contra Argelia

El tanto tuvo además un valor histórico para el atacante rosarino, pues le permitió alcanzar los 15 goles en la historia de las Copas del Mundo, consolidándose entre los máximos anotadores del torneo.

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Sin embargo, la noche de Messi todavía tenía más emociones reservadas. Al minuto 76 volvió a hacerse presente en el marcador y anotó el tercer gol de Argentina frente a Argelia.

Con esa nueva celebración, el capitán albiceleste llegó a 16 anotaciones en los mundiales e igualó el registro del alemán -nacido en Polonia- Miroslav Klose, quedando en lo más alto de la tabla histórica de artilleros de la Copa del Mundo.