VIDEO - Messi se reporta con golazo en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras en la historia de los Mundiales al marcar el primer gol de Argentina en su debut frente a Argelia.

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El capitán del cuadro 'albiceleste' apareció justo sobre el minuto 18 del encuentro para romper la igualdad y darle tranquilidad a su equipo en un partido que exigía empezar a sumar de a tres puntos para consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Grupo J.

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Cuando parecía que Argelia lograba cerrar los caminos hacia el área, Rodrigo De Paul encontró el momento exacto para filtrar un pase preciso entre líneas. El mediocampista, una vez más, demostró la conexión especial que ha construido con Messi durante los últimos años en la selección, pero también en el Inter de Miami.

Messi controló con la serenidad que lo caracteriza y, en cuestión de segundos, resolvió la acción con una definición de enorme calidad desde afuera del área. La pelota terminó en el fondo de la red, venciendo al guardameta, Zidane, y desató la celebración de miles de aficionados que esperaban el primer grito de gol de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

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La anotación tuvo un valor especial no solo por abrir el marcador, sino también porque ya se le había anulado uno previamente al capitán.

Con este gol, Messi volvió a encender la ilusión de todo un país y confirmó que sigue siendo el hombre llamado a liderar los sueños de Argentina en el Mundial 2026.

Próximo partido de Argentina en el Mundial

El próximo partido de la selección de Argentina en el Mundial 2026 será frente a Austria, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará el 22 de junio de 2026 en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, y será clave para las aspiraciones de la Albiceleste en la fase de grupos.