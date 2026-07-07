[Video] Segundo gol de Egipto está dejando sin Mundial a Argentina

El compromiso entre Argentina y Egipto está dejando más emociones de las que se esperaba y de paso un resultado muy poco esperado por parte de los fanáticos del fútbol, el triunfo parcial por un marcador de 2-0.

La escuadra africana se está robando el protagonismo en la Copa Mundial desde el minuto 15 cuando le anotó el primer gol al Dibu Martínez, pero ahora la alegría es absoluta tras la anotación de Mostafa Ziko, quien se encargó de ampliar la ventaja en el marcador contra la 'albiceleste' y complicar su clasificación.

VIDEO: Golazo de Egipto para ampliar a 2-0 la victoria ante Argentina

Egipto está escribiendo uno de los capítulos más memorables en la historia reciente del fútbol al marcar el segundo gol de su selección frente a Argentina en los octavos de final del Mundial de 2026.

El delantero de Pyramids FC de la Liga Premier de Egipto apareció al minuto 68 para ampliar la ventaja a 2-0, desatando la euforia de los aficionados africanos y dejando contra las cuerdas a la vigente campeona del mundo en uno de los resultados más sorpresivos del torneo.

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Hasta ese momento, Argentina había intentado reaccionar tras desperdiciar un penalti con Lionel Messi en la primera mitad, pero se encontró con una defensa egipcia ordenada y un rival que supo aprovechar cada oportunidad de ataque.

Fue precisamente en uno de esos contragolpes donde nació la jugada que terminó por inclinar el compromiso a favor de Egipto. La acción comenzó con una rápida recuperación en la mitad del campo, Egipto salió con velocidad aprovechando los espacios que dejó la defensa argentina en su intento por buscar el empate, el balón llegó a los pies de Mostafa Ziko, quien controló dentro del área y definió con gran serenidad para vencer al Dibu Martínez.

¿Contra quien jugará los cuartos de final el ganador de Argentina vs Egipto?

En este momento es la Selección de Egipto la que se está quedando con uno de los cupos a los cuartos de final, aunque todavía hay bastante tiempo por recorrer.

Sin embargo, el ganador de esta llave jugará el sábado 11 de julio, en el Estadio Kansas City frente al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza.

Partidos de cuartos de final del Mundial definidos

Jueves 9 de julio – 3:00 p. m.

Francia vs. Marruecos

Viernes 10 de julio – 2:00 p. m.

España vs. Bélgica

Sábado 11 de julio – 4:00 p. m.