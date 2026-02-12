[Video] Atlético hace lo que quiere con Barcelona y se pone 2-0 arriba

Atlético de Madrid vence a Barcelona por la ida de las semifinales de Copa del Rey en un partido que no pone en evidencia la diferencia que tienen los catalanes sobre los madrileños en La Liga. Posiblemente es de los mejores partidos del Atleti en los últimos años.

En los primeros minutos del juego se pudo ver a los Colchoneros muy insistentes sobre el arco visitante, consiguiendo la primera anotación a los siete minutos gracias a un autogol de Eric García.

Sobre los siete minutos del primer tiempo hubo un pase hacia atrás por parte del lateral izquierdo, y el portero no pudo controlar la pelota, pues apenas la rozó y vio cómo esta se fue metiendo a su arco.

Pese al esfuerzo por sacarla en la línea, el balón traspasó completamente la línea y fue gol en contra de García, quien ha sido cuestionado en Barcelona.

Video del primer gol de Atlético contra Barcelona

Posteriormente el Atlético siguió atacando y siete minutos después, al 14', el francés Antoine Griezmann marcó el segundo gol del partido luego de un pase algo mal ejecutado pero que logró controlar y puso abajo al segundo palo.

El gol de Antoine Griezmann en Atlético vs Barcelona

Posiblemente sea uno de los juegos más disparejos -en favor de Atlético- en el historial ante Barcelona, pues hubo dos goles más y los Colchoneros se fueron 4-0 arriba al entretiempo.

¿Cuándo es la vuelta de Barcelona vs Atlético de Madrid?

Es pertinente recordar que estos dos equipos chocarán el 3 de marzo por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Por lo pronto, Barcelona espera acortar la diferencia para mantener vivas las ilusiones de ser finalista.