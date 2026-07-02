[VIDEO] Austria puso en problemas a España: cabezazo se perdió apenas por arriba

Llegó la hora para la selección de España en los dieciseisavos de final con la necesidad de dejar a Austria atrás y seguir dando de qué hablar como uno de los candidatos y favoritos para ganarse el título por segunda vez en la historia.

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La selección de España inquietó por más minutos a Austria a lo largo de la primera mitad con grandes posibilidades y, además, con un golazo de Mikel Oyarzabal en la que quedó solo en el área de frente a Alexander Schlager para romper el arco austriaco.

En el segundo tiempo siguió la misma tónica en una victoria contundente de España, pero antes del segundo gol que fue obra de Pedro Porro, Austria tuvo la chance clara par vulnerar el arco de Unai Simón.

Austria poco llegó, pero estuvo a nada de poner el empate en un momento en el que los españoles ganaban por la mínima diferencia.

LA JUGADA CLARA DE AUSTRIA PARA EMPATAR VS ESPAÑA

Durante los primeros 45 minutos, España fue más llegando al gol con Mikel Oyarzabal. Sin embargo, Austria en el segundo tiempo no quiso quedarse atrás e inquietó con un centro de Marcel Sabitzer buscando la cabeza de Saša Kalajdžić, pero su remate se quedó apenas por encima del larguero.

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Una chance clara en la que Saša Kalajdžić estuvo a nada de anotar el empate en un testarazo que se pasó por encima del larguero de Unai Simón. Los dirigidos por Ralf Rangnick pudieron rompero el arco español, pero la fortuna no acompañó la intención de Kalajdžić.

Esta chance desperdiciada le dio aire a España que selló la victoria con goles de Pedro Porro y, posteriormente, de Mikel Oyarzabal que anotó el segundo tanto personal y el tercero del seleccionado español.