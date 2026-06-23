VIDEO - Autogol de Uzbekistán contra Portugal que perjudica a Colombia

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial trajo consigo el cupo asegurado de la Selección de Portugal a los dieciseisavos de final tras la contundente victoria que le está propinando a Uzbekistán.

La goleada se consolida con el 4-0, ya que cuando parecía que todo iba encaminado a que la diferencia de gol no sería tan aplastante, apareció un momento decisivo en el partido, justo sobre el minuto 60, cuando el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov marcó en propia puerta para decretar el 4-0 parcial a favor de los lusos.

VIDEO - Error en la defensa de Uzbekistán y llega el 4 para Portugal

La jugada se produjo en un tiro de equina a favor de al Selección de Portugal, la cual ya dominaba ampliamente el partido gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes.

Bruno Fernandes se encargó de cobrar el tiro, lo envió al primer palo y en un intento por despejar un balón dentro del área, Khusanov terminó desviándolo hacia su propia portería, dejando sin opciones a su arquero y ampliando la ventaja portuguesa.

Antes de esta jornada, Colombia lideraba el Grupo K gracias a su victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el debut, mientras que Portugal había empatado 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Sin embargo, la goleada portuguesa cambió por completo el panorama.

Cada gol adicional aumenta la diferencia de gol de los europeos, un criterio que podría resultar determinante para definir al líder de la zona una vez finalice la fase de grupos.

Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal

El próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal será ante Colombia por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El cuadro europeo llegará a ese encuentro después de enfrentar a Uzbekistán en la segunda jornada y podría jugarse el liderato del grupo frente a Colombia. El partido está programado para el 27 de junio de 2026 en Miami y será uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.