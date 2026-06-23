¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

El hombre récord vuelve a aparecer en la Copa del Mundo 2026, Cristiano Ronaldo, el delantero de la Selección de Portugal que sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol al convertirse en el primer y, hasta ahora, único jugador en anotar en seis certámenes mundialistas.

El atacante de 41 años no solo es el máximo anotador del mundo, sino que con sus dos tantos ante Uzbekistán también empieza a meter presión en la tabla de goleadores de las Copa del Mundo, habiendo llegado a un total de 10 goles.

Cristiano Ronaldo alcanzó el doble digito en goles en el Mundial

El 'bicho' volvió a hacer historia en el Mundial 2026 luego de haber abierto el marcador al minuto 6 frente a Uzbekistán, lo que no solo encaminó la victoria de Portugal en un partido clave del Grupo K, sino que además le permitió alcanzar los 10 goles en Copas del Mundo y convertirse en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones diferentes del torneo.

La trayectoria mundialista del delantero de Al Nassr comenzó en Alemania 2006. Con apenas 21 años, anotó su primer gol en una Copa del Mundo desde el punto penal ante Irán. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, volvió a celebrar, esta vez frente a Corea del Norte, confirmando que estaba destinado a convertirse en una de las grandes figuras de su generación.

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En la edición que se llevó a cabo en Brasil 2014 Portugal no logró superar la fase de grupos, pero Ronaldo marcó contra Ghana y mantuvo viva una racha que empezaba a tomar forma. El gran salto goleador ocurrió en Rusia 2018, donde firmó la mejor actuación mundialista de su carrera anotando cuatro goles.

La racha de Cristiano continuó en Catar 2022 al anotarle nuevamente a Ghana y reapareció en 2026, con 41 años, marcando a los seis minutos tras una asistencia de João Cancelo y envió el balón al fondo de la red para alcanzar los 10 goles mundialistas y establecer una marca inédita en la historia del torneo.

Alemania 2006: 1 vs. República Islámica de Irán

1 vs. República Islámica de Sudáfrica 2010: vs. República Popular Democrática de Corea

vs. República Popular Democrática de Brasil 2014: 1 vs. Ghana

1 vs. Rusia 2018: 4 (hat-trick vs. España y uno vs. Marruecos )

4 (hat-trick vs. y uno vs. ) Qatar 2022: 1 gol vs. Ghana

1 gol vs. Ghana Estados Unidos, México y Canadá 2026: 2 vs. Uzbekistán

Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal

El próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal será ante Colombia por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El cuadro europeo llegará a ese encuentro después de enfrentar a Uzbekistán en la segunda jornada y podría jugarse el liderato del grupo frente a Colombia. El partido está programado para el 27 de junio de 2026 en Miami y será uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.