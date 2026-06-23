[VIDEO] Cristiano sigue derecho en el Mundial: segundo golazo vs Uzbekistán

Llegó la hora necesaria para que Portugal sacara adelante la primera victoria en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con una debutante como Uzbekistán. Esa podía ser una oportunidad enorme para que los lusos sumaran de a tres después de un debut infortunado por el empate a un gol con la República Democrática del Congo.

Con Cristiano Ronaldo nuevamente en la nómina titular de Portugal con la confianza que le ha brindado Roberto Martínez a diferencia de lo sucedido hace cuatro años cuando Fernando Santos lo dejó en el banquillo de suplentes en varios partidos del certamen y en su lugar estuvo Goncalo Ramos que sacó provecho convirtiéndose en un goleador.

En esta segunda salida para el delantero luso, Roberto Martínez no dudó en confiar en CR7, pese a una semana complicada después de comentarios de Joao Neves y de otros jugadores que estaban divididos con el astro portugués.

CRISTIANO RONALDO CALLA A LOS CRÍTICOS CON GOLAZOS

Uzbekistán no estuvo a la altura de Portugal que necesitaba sacar adelante un marcador adverso en el debut por el empate a un tanto contra la República Democrática del Congo. Con Cristiano Ronaldo, el goleador luso marcó un doblete y sus primeros dos en el Mundial.

Sobre los primeros siete minutos, Cristiano Ronaldo sacó provechó de su capacidad para adelantarse de sus rivales y con una volea superó la marca de la zaga defensiva para anotar el primer tanto del partido. Un golazo con su olfato goleador en evidencia.

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Luego, antes de que acabara la primera parte, el delantero luso volvió a firmar otro golazo con su habilidad en desmarcarse por los centrales y en cruzar su remate en el área. Nuno Mendes había marcado el segundo tanto y CR7 puso el tercero en el marcador.

Bruno Fernandes habilitó a Cristiano Ronaldo que entró al área y sacó un disparo cruzado de primera para poner el balón en la esquina. Un golazo y euforia total con un doblete en su sexto Mundial.

CRISTIANO RONALDO LLEGA A DOBLE DÍGITO EN EL MUNDIAL

El delantero portugués logró algo que Lionel Messi no pudo en la historia de los Mundiales y es anotar en seis diferentes certámenes orbitales. Ambos debutaron en el 2006, y ya llevan dos décadas representando a sus selecciones, pero en 2010, Messi no marcó en Sudáfrica.

Con esto, Cristiano Ronaldo estira la estadística gracias a su doblete y ahora, llegó a diez goles en la historia de los Mundiales. Todavía le falta para igualar o sobrepasar al argentino que lleva 18 anotaciones, pero el luso hizo historia metiéndose en un prestigioso top de artilleros en las citas orbitales.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.