[VIDEO] ¡Balazo de Jader Durán! Celebración colombiana en el Zenit

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán vivió una noche especial en el fútbol europeo al marcar su primer gol con el Zenit de San Petersburgo en la victoria 2-0 frente al Spartak Moscú por la Liga Premier de Rusia.

El Zenit se mantiene en la pelea por el liderato del campeonato, ubicándose en la segunda posición con 45 puntos, a solo uno del Krasnodar, equipo en el que milita el también colombiano Jhon Córdoba.

Jader Durán se encargó de la situación: el Zenit obtuvo un penalti a su favor que terminó siendo determinante

El atacante antioqueño ingresó desde el banco de suplentes en la recta final del encuentro y necesitó apenas cinco minutos en el campo para convertirse en protagonista. Durán entró al minuto 76 en reemplazo del delantero ruso Aleksandr Sobolev, quien había abierto el marcador antes del descanso para el conjunto local.

Cuando el partido se acercaba al cierre, el Zenit obtuvo un penalti a su favor que terminó siendo determinante. El colombiano asumió la responsabilidad desde los once metros y mostró personalidad en medio de la presión rival. Incluso, apartó a algunos jugadores del Spartak que intentaban dañar el punto de cobro antes de ejecutar el lanzamiento.

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Con determinación, Durán tomó carrera y sacó un potente remate que se convirtió en un auténtico riflazo imposible para el arquero visitante. El balón terminó en el fondo de la red y sentenció el 2-0 definitivo en el Gazprom Arena, desatando la celebración del público local.

Durán había anotado fue el 6 de enero de 2026 en la victoria del Fenerbahce

El tanto significó el estreno goleador del colombiano en el fútbol ruso luego de tres apariciones en el campeonato con el Zenit. Además, le permitió ampliar su registro anotador en la temporada, en la que ya suma seis goles si se cuentan los cinco que había marcado previamente con el Fenerbahçe durante la primera parte del curso.

El gol también puso fin a una sequía de más de dos meses sin celebrar. La última vez que Durán había anotado fue el 6 de enero de 2026 en la victoria del Fenerbahce frente al Samsunspor en la semifinal de la Supercopa de Turquía.

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En el mismo compromiso también fue titular el mediocampista colombiano Wílmar Barrios, quien disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación en el equilibrio del mediocampo del Zenit.