[Video] Barcelona 2-1 Albacete: posibles rivales en semis de Copa del Rey

El FC Barcelona logró este martes el boleto a semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 en el Carlos Belmonte al sorprendente Albacete, que soñaba con dar la campanada como lo hizo contra el Celta de Vigo y el Real Madrid.

Lamine Yamal (39') inauguró el marcador con un golpeo preciso al palo largo que el guardameta Raúl Lizoain no pudo alcanzar, una ventaja que el uruguayo Ronald Araújo (56') amplió con un testarazo impecable.

El defensa Javi Moreno (87') recortó distancias, pero el Barça acabó saliendo airoso, pese a las continuas embestidas de los locales, que pusieron en aprietos al arquero Joan García.

Lea también: El Arsenal vuelve a una final en Wembley con gol agónico

Barcelona avanza en la Copa del Rey: posibles rivales en las semifinales

Los pupilos de Hansi Flick habían llegado a cuartos de final sin pasar excesivos apuros después de superar por 2-0 al Deportivo Guadalajara, de tercera división y, por el mismo resultado, al Racing de Santander, líder de la segunda división en el fútbol español.

Ahora en la fase de semifinales, única instancia en la que habrá duelo de ida y vuelta, enfrentará a un rival de la máxima categoría, sabiendo que en los demás cruces de cuartos de final chocan Alavés vs. Real Sociedad (miércoles 4 de febrero), Valencia vs. Athletic Club de Bilbao (miércoles 4 de febrero) y Real Betis vs. Atlético de Madrid﻿ (jueves 5 de febrero).

Lea también Joan Laporta confirma decisión que cambiaría el rumbo del Barcelona

¿Cuándo es el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey?

La expectativa es máxima en el Barcelona por saber cuál será su próximo rival, noticia que se dará a conocer en el sorteo oficial que se llevará a cabo el próximo 6 de febrero, cuando los cruces de cuartos de final queden resueltos en esta Copa del Rey.

Las semifinales están previstas parta disputarse el 11 de febrero (ida) y el 4 de marzo (vuelta), dejando la gran final para el próximo 25 de abril como fecha prevista para jugarse la gran final, partido único que se jugará en sede neutral en el Estadio La Cartuja ubicado en la ciudad de Sevilla, España.

En otras noticias: James y la contundente pista que revela su club para 2026