[VIDEO] Bosnia se quedó con diez: acción manifiesta de gol de Suiza fue la razón

Suiza y Bosnia se vieron las caras en la segunda fecha del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un partido de pocas emociones, sobre todo en el primer tiempo, y que en el segundo capítulo cambió con el ingreso de Johan Manzambi para los suizos.

En los primeros 45 minutos, suizos y bosnios no se sacaron ninguna diferencia, y, de hecho, ofrecieron un partido sin emociones y sin llegadas a los arcos rivales. Dejaron todo para el segundo tiempo y todo se rompió en el complemento con Suiza como protagonista.

Ni Edin Dzeko podía creer la ráfaga de sucesos que complicaron a Bosnia en un duelo que parecía tranquilo, especialmente por lo que se vio en los 45 minutos iniciales. El cuadro bosnio que entró por repechaje a este Mundial arrancó con un empate frente a Canadá y esperaba sacar un buen resultado con Suiza.

JOHAN MANZAMBI GENERÓ LA EXPULSIÓN

La gran figura fue Johan Manzambi. Marcó dos goles en la victoria, y, además, como si fuera poco, gestó una expulsión cuando se perfilaba para entrar al área de Bosnia. Antes de su ingreso a los predios bosnios, Tarik Muharemović se barrió y bajó a Johan Manzambi en una acción manifiesta de gol que terminó dejando a su selección con diez jugadores.

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El ingreso de Johan Manzambi fue determinante. El jugador del Friburgo fue artífice de las mejores acciones con la anotación y luego generó la expulsión de Tarik Muharemovic cuando entraba al área a rematar. Posteriormente, el partido cambió completamente por la roja.

Tras esa acción de la tarjeta roja, Suiza se fue a la carga por marcar más goles y sacar una diferencia mayor. Primero con un Rubén Vargas, Granit Xhaka y nuevamente, Johan Manzambi que puso el cuarto tanto, justo cuando Bosnia había descontado.

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17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.