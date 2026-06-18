[VIDEO] Consuelo para Bosnia con golazo: descuento que poco o nada valió vs Suiza

Suiza y Bosnia se vieron las caras en la segunda fecha del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un partido de pocas emociones, sobre todo en el primer tiempo, y que en el segundo capítulo cambió con el ingreso de Johan Manzambi para los suizos.

En los primeros 45 minutos, suizos y bosnios no se sacaron ninguna diferencia, y, de hecho, ofrecieron un partido sin emociones y sin llegadas a los arcos rivales. Dejaron todo para el segundo tiempo y todo se rompió en el complemento con Suiza como protagonista.

Por su parte, en el segundo tiempo cambió todo completamente. Llegaron los goles en una ráfaga goleadora, sobre todo con la presencia de Johan Manzambi que le cambió el partido a Suiza, mientras que Bosnia no tenía respuesta.

La única oportunidad real que tuvieron fue sobre el final con un descuento sobre la hora que no llegó a complicar a Suiza. Además, posteriormente, los suizos marcxaron el cuarto y definitivo tanto.

EL GOL DEL DESCUENTO PARA BOSNIA QUE NO COMPLICÓ A SUIZA

Bosnia sufrió el golpe en el primer gol de Johan Manzambi que sacó la diferencia después de una primera parte que no fue como se esperaba por la poca creación de juego. Ni Suiza ni los bosnios lograban imponer su fútbol y llegar a romper los ceros.

Posteriormente, Rubén Vargas marcó el segundo para Suiza aprovechando que Bosnia se quedó con diez jugadores por la expulsión de Tarik Muharemović que fue determinante para que los suizos aumentaran la ventaja. Granit Xhaka puso el tercero y fue cuando Bosnia intentó reaccionar.

Lea también VIDEO - Suiza no perdonó y ya le anotó el tercero a Bosnia para ser más líder que nunca

Sobre la última jugada, tras el tercer gol de Suiza, Bosnia y Herzegovina no bajó los brazos. Ermin Mahmić entró en el minuto 90 y en un tiro de esquina cerrado, un rechace de los suizos terminó en los pies de Mahmić que sacó una volea endiablada para decretar el 3-1 tardío.

Ese gol fue solo de decoración en el partido, dado que no hubo tiempo para volver a descontar o empatar. De hecho, Johan Manzambi puso el cuarto con el que terminaron las acciones con una goleada de Suiza.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.