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Mundial 2026

VIDEO - Brian Brobbey abrió el marcador para Países Bajos Vs Suecia en la Copa del Mundo

Brobbey abrió el marcador en el minuto 5 en el partido válido por la fecha 2 del grupo F.
Daniel Zabala
Brian Brobbey abrió el marcador de Países Bajos Vs Suecia en el Mundial
Brian Brobbey abrió el marcador de Países Bajos Vs Suecia en el Mundial // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
Países Bajos Países Bajos
En Vivo
18'
2 - 0
Suecia Suecia
Estadísticas del partido

Con gran intensidad afrontó este sábado 20 de junio la selección de los Países Bajos el partido frente a Suecia por la fecha 2 del grupo F en la Copa del Mundo.

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En el inicio del compromiso, el equipo neerlandés sorprendió a su rival al abrir el marcador cuando se disputaba el minuto 5.

Así fue el gol de Países Bajos Vs Suecia

En el minuto 5, Cody Gakpo, extremo izquierdo del registro del Liverpool, lideró un rápido ataque al desbordar por la banda izquierda.

Gakpo impuso su velocidad para no ser alcanzado por los defensores de Suecia y cuando encontró el espacio lanzó un centro a la mitad del área a ras de piso.

El balón tomó dirección de Brian Brobbey, atacante del Sunderland, quien ganó la posición y no tuvo problema para empujar el esférico y poner el 1-0.

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Con este resultado, los Países Bajos estarían consiguiendo su primera victoria en la Copa del Mundo 2026, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató 2-2 con Japón.

En caso de confirmar el triunfo, los neerlandeses llegarían a cuatro unidades y se asegurarían la clasificación a los dieciseisavos de final.

En esta nota

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