Compañero de Luis Díaz reveló lo que han hablado antes de enfrentar a PSG

Bayern Múnich de Alemania y PSG de Francia se verán las caras este miércoles 6 de mayo por el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League. 5 a 4 gana el equipo galo en el global.



De cara al compromiso, el defensa central del equipo bávaro, Jonathan Tah, contó lo que han hablado en la interna para tratar de eliminar al conjunto de Luis Enrique y así avanzar a la gran final del torneo.

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Palabras del central

“Hemos hablado mucho de ello y se trata de pequeños detalles para conceder menos ocasiones. Lo más importante es ser agresivos y entrar en los duelos. Tenemos que ganar los duelos y las segundas jugadas”, expresó, sin rodeos.



El director técnico belga Vincent Kompany, en conferencia de prensa, palpitó lo que será el cotejo que, sin lugar a dudas, acaparará la atención de miles de aficionados del deporte rey a nivel mundial.

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Kompany habló

“Jugamos en casa y queremos ganar. Lo más importante es acabar ganando el partido; esa es la prioridad para mañana. He vivido muchos momentos en mi carrera como jugador. Antes de estos partidos no hay una fórmula secreta. Es importante no jugar el partido un día antes. Antes toca preparar, seguir rutinas; cuando empieza el partido, hacen falta las emociones”, expresó.



Luis Fernando Díaz Marulanda sería nuevamente titular en Bayern Múnich. Es relevante resaltar que en la ida, el exjugador del Porto de Portugal y Liverpool de Inglaterra fue la gran figura.

Luis Enrique también se pronunció

Luis Enrique también se pronunció en la previa. “Este año fuimos a Londres con tres goles de ventaja y todos estaban nerviosos. En Liverpool teníamos dos de ventaja y todos decían que si encajábamos uno, sería complicado. No vamos a volvernos locos: el Bayern puede marcar con facilidad, pero nosotros también. No queremos defender un resultado, queremos ganar también este partido”, dijo.



En el papel, se espera que el compromiso sea bastante parejo. Por la localía, se podría decir que Bayern Múnich saca un poco de ventaja, pero en este tipo de instancias todo es muy cerrado y muy abierto a la vez y todo puede pasar.