[Video] Cabo Verde hizo historia y complicó a España con sufrido empate - resumen

El Mundial 2026 comenzó de buena manera con contundentes victorias, golazos, la primera goleada como la de Alemania a Curazao, pero también resultados inesperados como lo fue el empate sin goles entre una de las candidatas a quedarse con el título, España, contra Cabo Verde.

La selección comandada por Luis de la Fuente Castillo no pudo pasar del empate 0-0 frente a Cabo Verde en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un resultado que dejó sensaciones encontradas para uno de los equipos llamados a ser protagonista del torneo.

Sufrido empate entre España vs Cabo Verde en el debut del Mundial

Aunque la Roja dominó gran parte del compromiso y generó las oportunidades más claras, se encontró con una sólida defensa rival y con una destacada actuación del arquero Vozinha, figura indiscutible del encuentro que logró mantener su arco en cero atajándole potentes tiros a grandes figuras como Ferrán Torres, Dani Olmo, Cucurella, entre otros.

La primera gran ocasión llegó en los pies de Ferran Torres. El atacante encontró un espacio dentro del área y sacó un remate que superó al guardameta rival, pero el balón terminó impactando en el travesaño, pero en esta misma jugada apareció Mikel Oyarzabal, logró conectar un remate peligroso que llevaba dirección de gol, pero Vozinha respondió con una espectacular atajada para mantener el empate.

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En la segunda mitad el guion del encuentro se mantuvo prácticamente igual. España siguió dominando la posesión y buscando alternativas para romper el cerrojo defensivo de los africanos. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros y el gran trabajo colectivo de Cabo Verde impidieron que llegara el gol.

Con el paso de los minutos, la ansiedad comenzó a aparecer en el conjunto español, que veía cómo el tiempo se agotaba sin encontrar soluciones. Cabo Verde, mientras tanto, celebraba cada recuperación y cada despeje como si fuera un gol, consciente de que estaba logrando un resultado histórico ante una de las potencias del fútbol mundial.

Próximo partido de España en el Mundial

Tras empatar sin goles frente a Cabo Verde en su debut mundialista, la selección de España volverá a la acción el próximo 21 de junio de 2026, cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial 2026.