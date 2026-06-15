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Selección de España

VIDEO - España sufre por travesaño y atajada del arquero de Cabo Verde que mantiene el cero

España no logra romper el 0-0 ante Cabo Verde en su debut mundialista 2026; Vozinha brilla con paradas clave para dejar el marcador al descanso.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

Inició un nuevo reto para la Selección de España en la Copa Mundial 2026 en busca de romper la sequía mundialista que tiene desde 2010, aunque este nuevo reto se le viene complicando más de lo que se esperaba con su debut ante Cabo Verde.

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El equipo comandado por Pedro Leitão Brito salió al terreno de juego a complicarle la vida al conjunto europeo, el cual no ha podido romper el cero y tampoco ha contado con fortuna, ya que Vozinha y el travesaño les han negado la apertura del marcador.

VIDEO: España no puede romper el marcador ante Cabo Verde

La selección de España se encontró con más dificultades de las previstas durante la primera mitad de su compromiso frente a Cabo Verde en la primera jornada de la Copa Mundial 2026. Al término de los primeros 45 minutos, el marcador permanecía igualado 0-0.

En un primer tiempo en el que la Roja dominó la posesión del balón y generó las ocasiones más claras, se topó con la falta de eficacia y con una destacada actuación del guardameta, Vozinha.

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La ocasión más clara de la primera mitad llegó gracias a Ferran Torres. El atacante recibió dentro del área y sacó un remate que parecía tener destino de gol. Sin embargo, el balón terminó estrellándose contra uno de los postes.

En esta misma jugada, España volvió a acercarse con peligro, ya que Mikel Oyarzabal encontró un espacio para rematar de cabeza, pero apareció la figura de Vozinha para evitar la caída de su arco. El experimentado guardameta reaccionó de manera brillante, realizando una intervención de gran nivel que terminó siendo una de las imágenes destacadas de la primera mitad.

Fixture Selección de España en el Mundial

15 de junio de 2026
España vs. Cabo Verde
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

21 de junio de 2026
España vs. Arabia Saudita
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

26 de junio de 2026
Uruguay vs. España
Estadio Akron (Guadalajara, México)

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