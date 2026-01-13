[VIDEO] Carrascal demuestra toda su magia en Cartagena

Ni el parón de temporada ni los días libres alejaron el talento de las canchas. En plena época de descanso, una escena inesperada volvió a conectar el fútbol profesional con sus raíces más auténticas y dejó imágenes que rápidamente se hicieron virales.









Un show improvisado en una cancha de barrio

Durante sus vacaciones en Colombia, Jorge Carrascal fue protagonista de un partido informal en un barrio de Cartagena, donde se animó a jugar con jóvenes y aficionados de la zona. Sin cámaras profesionales ni estadios llenos, el volante mostró que la magia no entiende de contextos y que el balón se trata igual en cualquier lugar.

Gambetas, túneles, pases de fantasía y esa naturalidad que lo caracteriza hicieron que el encuentro se convirtiera en un pequeño espectáculo. Carrascal se movió con soltura, sonriendo, disfrutando del juego y recordando esos orígenes que marcaron a tantos futbolistas colombianos antes de llegar a la élite.

Carrascal, talento que no se apaga fuera del estadio

Las imágenes del futbolista jugando en la cancha barrial no tardaron en circular por redes sociales, donde los hinchas destacaron su cercanía y la forma en que compartió con la gente del sector. Lejos de guardarse o cuidarse en exceso, el cartagenero se integró como uno más y dejó detalles técnicos que despertaron aplausos.

Este tipo de escenas refuerzan la conexión del jugador con su ciudad y con el fútbol callejero que tantas veces moldea a los talentos del país. Incluso en vacaciones, Carrascal sigue demostrando por qué es considerado uno de los futbolistas más técnicos y desequilibrantes del fútbol colombiano en el exterior.

Jorge Carrascal aprovechó sus días libres para volver a lo esencial, jugar por gusto y compartir su talento en una cancha de barrio en Cartagena. Una postal que confirma que la magia no se toma vacaciones y que el fútbol, en su forma más pura, sigue siendo el mejor escenario para disfrutar del talento colombiano.