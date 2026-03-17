[Video] PSG humilló al Chelsea; nueva goleada 3-0 y clasificación en Champions

El último campeón de la UEFA Champions League, el PSG, visitaba este martes el estadio Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea el partido de vuelta de los octavos de final en la presente edición del prestigioso torneo continental.

El equipo dirigido por el técnico Luis Enrique volvió a dar muestras de su poder goleador luego de imponerse 5-2 en el juego de ida disputado la semana pasada en París, pues ahora en este compromiso con el Chelsea jugando de local volvió a dejar en evidencia las fragilidades defensivas del equipo inglés.

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PSG se paseó por Stamford Bridge; nueva victoria sobre Chelsea

Cuando apenas se cumplían 15 minutos en el partido, el PSG ya lo ganaba 2-0 con goles del giorgiano Khvicha Kvaratskhelia y del francés Bradley Barcola, el primero aprovechando un error en la defensa del Chelsea y el segundo de gran factura con un remate de media distancia.

El primer tiempo acabaría con esa ventaja para el equipo parisino, que no dio chances de esperanza a la remontada del Chelsea, que pronto vio cómo el PSG se alejaba aún más en el marcador.

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PSG completó la goleada en el segundo tiempo

Sería el centrocampista francés Senny Mayulu quien colocaría 3-0 al minuto 62 del compromiso, un contragolpe bien manejado por el PSG que terminó con un remate inatajable que dejó la serie prácticamente liquidada con un marcador global de 8-2.

Con esta victoria, el Paris Saint-Germain se clasificó para los cuartos de final del torneo continental y ya espera rival, que saldrá del duelo entre el Galatasaray (que parte con ventaja por el 1-0 obtenido en el juego de ida) y el Liverpool.

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