VIDEO - Chino Sandoval y Guzmán ponen a ganar a Tolima su primer partido de Libertadores

El partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, se presentaba como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo continental que llegaban con la obligación de sumar de a tres unidades.

Sin embargo, es el cuadro 'pijao' el que se está llevando parcialmente el triunfo gracias a una anotación protagonizada por Sebastián Guzmán desde el punto penal sobre el minuto 59.

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VIDEO: Guzmán anota golazo con Tolima en el Murillo Toro

El encuentro se disputa en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el conjunto colombiano buscaba hacerse fuerte como local y conseguir su primera victoria en la fase de grupos.

Tolima llegó con la necesidad urgente de sumar de a tres, ya que ocupa la tercera posición con apenas un punto, lo que lo obligó a reaccionar si quería mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente ronda

El equipo comandado por Lucas González asustó en el inicio de la primera parte del compromiso, ya que se fueron a los vestuarios en tablas, pero en el segundo tiempo todo cambió tan solo 15 minutos desde que se dio el pitazo gracias al gol de Guzmán desde el punto penal.

Tan solo 7 minutos después de la primera anotación, apareció Luis 'Chino' Sandoval para marcar el segundo tanto de la noche con una magistral definición de pierna izquierda.

Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto del equipo comandado por Lucas González se llevará a cabo también en el Manuel Murillo Toro, escenario deportivo que le abrirá lasa puertas a Nacional de Uruguay por el compromiso correspondiente a la fecha 4 el miércoles 6 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Tolima en la Copa Libertadores