VIDEO - En pelea terminó el partido entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores

Boca Juniors sufrió su primera derrota en la Copa Conmebol Libertadores 2026 al ser superado en condición de visita 0-1 ante Cruzeiro, que se impuso gracias a la anotación lograda por el delantero colombiano Néiser Villarreal.

Con este resultado, Cruzeiro y Boca Juniors comparten la primera y segunda posición del grupo D al registrar cada equipo seis unidades.

Trifulca al término del partido Cruzeiro Vs Boca Juniors

El partido, que estuvo enmarcado por el juego fuerte y constantes faltas tuvo un polémico final, ya que los jugadores de ambos equipos protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el césped del estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Tras el pitazo final del árbitro Esteban Ostojich, los futbolistas de Boca Juniors se dirigieron en búsqueda del mediocampista brasileño Matheus Pereira, quien supuestamente habría provocado a los argentinos en la celebración.

Ante la furia de los integrantes del plantel 'xeneize', el personal de seguridad de Cruzeiro entró al terreno de juego con el objetivo de evitar la disputa.

Sin embargo, el enojo de los jugadores de Boca Juniors trascendió y terminaron chocando con el personal del staff del cuadro brasileño.

Al final la situación fue controlada, aunque se espera que los árbitros presenten un informe a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol y se emitan algunas sanciones.