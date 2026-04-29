VIDEO - Jermein Peña volvió a perjudicar a Junior y sale expulsado en 20 minutos

Inició una nueva fecha de la Copa Libertadores, justamente la tercera en el calendario de la fase de grupos en donde Junior de Barranquilla se vuelve a robar el protagonismo al viajar hacia Perú para enfrentar a Sporting Cristal.

El encuentro claramente no sería nada fácil tomando en cuenta que jugarían en condición de visitante y que el equipo peruano es uno de los mejores de su liga, pero el panorama se complicó cuando el defensor, Jermein Peña, volvió a sumar una nueva expulsión en su camino con Junior.

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VIDEO: Junior enfrenta a Sporting Cristal con 10 jugadores

Junior aterrizó en Perú para jugar en el Estadio Alejandro Villanueva contra Sporting Cristal, el cual no está pasando por su mejor momento en la competencia local y al cual debían vencer para volverse a meter en los puestos de clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

El equipo comandado por Alfredo Arias salió al terreno de juego con lo mejor de lo mejor, contando con figuras de alto nivel en su 11 inicial, en donde justamente estaba Jermein Peña, quien al parecer no ha podido controlar su temperamento y volvió a perjudicar al 'tiburón'.

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El defensor de 26 años protagonizó una polémica jugada sobre el minuto 20 del compromiso al darle un codazo a uno de sus rivales cerca del área de Mauro Silveira, lo que resultó en la respectiva expulsión.

Ahora el 'tiburón' deberá jugar más de 60 minutos con tan solo 10 jugadores en el campo, intentando llevarse un punto para la siguiente jornada de la Libertadores.

Próximo partido de Junior en la Copa Libertadores

Junior jugará la fecha 4 de la Copa Libertadores en el Estadio Roberto Meléndez, recibiendo a Cerro Porteño, equipo que tampoco va del todo bien en la competencia y que llegará a rescatar puntos. Este duelo se jugará el jueves 7 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.

Tabla de posiciones del grupo de Junior en la Copa Libertadores