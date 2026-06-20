VIDEO - Países Bajos le gana 2-0 a Suecia; así fue el doblete de Brian Brobbey

Brian Brobbey se convirtió este sábado 20 de junio en la gran figura de la selección de los Países Bajos en el partido contra Suecia al marcar un doblete en duelo válido por la fecha 2 del grupo F.

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Después de abrir el marcador en el minuto 5, Brobbey repitió en el minuto 17, al finalizar con éxito una brillante acción colectiva de los neerlandeses.

Así fue el segundo gol de los Países Bajos contra Suecia en la Copa del Mundo

La jugada de gol tuvo como protagonista a Denzel Dumfries, quien recibió la pelota sobre el costado derecho.

El lateral del Inter de Milán no tuvo problema para lanzar un potente centro a ras de piso a la mitad del área en donde volvió a aparecer Brian Brobbey para anotar el 2-0.

Países Bajos busca su primera victoria

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En el partido contra Suecia, la selección de los Países Bajos está en búsqueda de su primera victoria en la Copa del Mundo 2026, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural empató 2-2 con Japón.

En caso de conseguir en el triunfo, los neerlandeses llegarían a cuatro unidades y quedarían muy cerca de la clasificación a los dieciseisavos de final.