Problemas en la interna de Millonarios quedaron en evidencia

Volvió Millonarios al triunfo y lo hizo de buena manera a nivel internacional, ya que logró sumar sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana tras vencer a Boston River de Uruguay en el Estadio El Campín.

Más de 30.000 espectadores fueron testigos de como el cuadro 'embajador' regresaba a la victoria luego de una serie de resultados negativos en la liga local y la Sudamericana, pero también de un fuerte "jalón de orejas" que protagonizó Fabián Bustos con Sebastián Valencia.

Valencia no le hacía caso a Bustos y recibió fuerte regaño

Millonarios sumó importante victoria en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, la cual le permite volver a meterse en la lucha por la cima de la tabla de posiciones y a los hinchas, jugadores y cuerpo técnico, ilusionarse con la respectiva clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

El Estadio El Campín fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a este nuevo encuentro de talla internacional y el que fue testigo de un auténtico golazo por parte de Carlos Darwin Quintero, quien salió como la figura y héroe de la noche tras "desenredar" un apartido que se estaba complicando.

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La victoria se estaba complicando con el pasar de los minutos. El primer tiempo se fue sin goles y en el inicio de la segunda parte el desespero ya era notable, tal como lo evidenció Fabián Bustos en el tiempo de hidratación.

El estratega argentino no encontraba el modo de irse arriba en el marcador y durante el tiempo de hidratación reunió a todos los jugadores para darles indicaciones, pero Sebastián Valencia no le habría hecho caso del todo, por lo que se ganó un fuerte grito y posiblemente problemas para cuando finalizara el encuentro.

Próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto de Fabián Bustos en el banquillo de Millonarios a nivel internacional será nuevamente en condición de local cuando se enfrente a Sao Paulo.

La tercera fecha de la Copa Sudamericana, la cual se jugará el 28 de abril sobre las 19:30 hora Colombia, será una de las más complicadas para el 'embajador', ya que recibirá en el Estadio El Campín a uno de los candidatos a clasificar a la siguiente instancia.

Falcao también se hizo presente tras la victoria de Millonarios

Sobre las claves para encontrar la victoria, Falcao sentenció que, “importantísimo poder obtener los tres puntos. Un rival que nos esperó bien y cuando tenía la posesión nos generaron peligro por momentos, pero Millonarios controló casi todo el partido; quizá en la segunda parte fuimos más punzantes, generamos las opciones más claras y fue el momento en el que encontramos el gol”.