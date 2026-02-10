[Video] Colombia se ilusiona con la clasificación: golazo de Maithe López

Inició la cuarta fecha del Sudamericano U20, una jornada definitiva para ir definiendo los cupos a la siguiente instancia de la competencia y en donde la Selección Colombia puede llegar a escribir su nombre tras la victoria parcial que está obteniendo frente a la Selección de Uruguay.

En un partido que parecía se iría en blanco a los camerinos, apareció Maithe López, la delantera de 19 años, autora del gol que rompió el cero en el marcador tras un certero remate de pierna derecha que no pudo contener la guardameta, Romina Olmedo.

VIDEO: Gol de Maithe López frente a Uruguay

Colombia y Uruguay serán justamente las protagonistas de inaugurar esta nueva jornada de la competencia, un duelo definitivo que podría determinar la selección que se quedaría con el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A y de paso con un "pie adentro" en la siguiente fase de la competencia.

La carta del gol nuevamente para el equipo que encabeza Carlos Paniagua fue la delantera de Vancouver FC, Maithe López, quien poco a poco se va consolidando como una de las mejores jugadoras de la competencia tras casi asegurarle un cupo en la siguiente instancia a la 'tricolor'.

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-20

Grupo A

1. Paraguay, 4 (+4)

2. Colombia, 4 (+1)

3. Uruguay, 4 (-1)

4. Venezuela, 3

5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG