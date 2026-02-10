Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

Andy Polo no llegará a Millonarios este semestre

El jugador peruano ha sido vinculado con el conjunto azul durante las últimas horas.
Santiago Villarraga
Andy Polo no llegará a Millonarios
Andy Polo no llegará a Millonarios // AFP

Durante las últimas horas se ha comenzado a vincular el nombre de Andy Polo con Millonarios, afirmando que el conjunto azul tendría un interés con el atacante peruano, quien ya tuvo un paso por el cuadro embajador en años anteriores y no tuvo su mejor presentación con la casaca capitalina.

Según versiones de prensa, Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios, habría exigido a la dirigencia del club iniciar conversaciones con el entorno de Andy Polo, teniendo en cuenta que el argentino tuvo al peruano en Universitario y fue pieza fundamental para el título de la temporada 2023/2024.

La razón por la que Andy Polo no llegaría a Millonarios

A pesar de los rumores y el supuesto deseo del entrenador, Millonarios no podrá contar con Andy Polo para este semestre, pues el conjunto azul ya cuenta con los cuatro extranjeros que permite Dimayor por club, por lo que no puede firmar a un jugador con nacionalidad extrajera.

Sorpresa en Millonarios: Andy Polo podría regresar a la Liga BetPlay

Desde que llegó Fabián Bustos a Millonarios, tenía conocimiento de que el cuadro azul ya tiene sus cupos extranjeros llenos, teniendo en cuenta que ya tiene inscritos dentro de la Dimayor a Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña, Guillermo De Amores y Edgar Eizalde, quien todavía no ha sumado minutos con el cuadro embajador.

¿Cómo derrotar a Millonarios? Análisis de DT de Águilas Doradas

Cabe mencionar que Millonarios sí sigue en la búsqueda de un jugador en el frente de ataque, específicamente un volante de creación. Sin embargo, los nombres vinculados no han llenado las expectativas de la dirección deportiva y se comienza a cerrar la posibilidad de contratar a otro jugador.

Nombres que han sido vinculados con Millonarios

Los nombres Jarlan Barrera, Daniel Ruiz y hasta James Rodríguez fueron los nombres que se han acercado a la junta directiva de Millonarios, que han dado a conocer su punto de vista sobre la posible contratación de un nuevo jugador para la presente temporada y las exigencias de Fabián Bustos en sus primeros días de trabajo.

¿Millonarios buscará un ‘10’ para la presente temporada? Esto se sabe

Sin embargo, ninguno de estos nombres está cerca de Millonarios. Jarlan Barrera no es opción del cuadro azul; Daniel Ruiz, a pesar de la casa, quiere seguir su carrera en el fútbol internacional, donde buscará más minutos y pelear un puesto en el once titular del CSKA.

