[Video] Con un golazo, Cerro derrotó a Junior y lo eliminó de Libertadores

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de caer 0-1 frente a Cerro Porteño en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos.

El conjunto barranquillero no logró aprovechar su condición de local y terminó comprometido en la tabla tras una nueva derrota en el certamen continental.

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Junior sin opciones de avanzar en Copa Libertadores

El compromiso, disputado en territorio colombiano, estuvo marcado por la intensidad y la necesidad de ambos equipos de sumar puntos importantes en la lucha por la clasificación.

Junior llegaba presionado por los malos resultados obtenidos en las jornadas anteriores y con la obligación de conseguir una victoria que le permitiera mantenerse con vida en el Grupo F. Sin embargo, la escuadra paraguaya volvió a demostrar superioridad táctica y se quedó con tres puntos fundamentales luego de una tempranera anotación de Pablo Vegetti sobre los 13 minutos.

Tras este duro golpe antes del primer cuarto del partido, Alfredo Arias intentó imponer condiciones con la posesión del balón y la velocidad por las bandas. Jugadores como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará buscaron generar peligro constantemente, aunque el conjunto colombiano careció de contundencia en el último tercio de la cancha.

Aún así, el tiburón no logró encontrar el camino del triunfo o al menos el del empate y junto con ello se despidió de la 'Gloria Eterna'.

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Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores - fecha 4

1. Palmeiras, 8

2. Cerro Porteño, 7

3. Sporting Cristal, 6

4. Junior, 1

Próximo partido de Junior en la Copa Libertadores

Ya sin opciones de avanzar en la Copa Libertadores, el cuadro colombiano aún tiene esperanzas, matemáticamente hablando, de quedarse con el cupo a Copa Sudamericana, pero para ello está obligado a ganar su siguiente partido, el cual será también en condición de local contra Sporting Cristal el miércoles 20 de mayo sobre las 21:00 hora Colombia.