Fabián Bustos hizo preocupante declaración sobre los lesionados en Millonarios

Llegó a su fin la fecha 4 de la Copa Sudamericana en donde Millonarios fue uno de los principales protagonistas al volver a sumar de a tres unidades, pero esta vez en condición de visitante frente a Boston River.

El equipo bogotano se llevó el marcador 2-4 con gran protagonismo de Rodrigo Contreras, quien se reportó con doblete. Aunque el festejo quedó de lado cuando Fabián Bustos hizo una contundente declaración sobre lo que ocurría en el departamento médico de Millonarios.

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Fabián Bustos habló sobre las lesiones en Millonarios

Millonarios se vuelve a meter en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana cuando ya todos los daban por eliminados, tal como ocurrió en la Liga Betplay.

Aún así el cuadro 'embajador' viajó a Uruguay para cambiarle la cara a esta situación y lo logró, consiguiendo un importante triunfo 2-4 en condición de visitante.

Fabián Bustos sacó pechó con respecto a esta goleada, felicitó a los jugadores, pero aún así reconoció que hacían falta cosas por mejorar. De igual manera, habló sobre el departamento médico de Millonarios y que la plantilla está corta por los jugadores que se encuentran "tocados".

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"Decían en todo lado que estábamos eliminados y yo veía que no. El semestre no era el que nosotros seguramente queríamos. Me hubiera gustado avanzar de cero y estar entre los ocho, pero ahora estamos a dos fechas y estamos en pelea. Pensamos que tendríamos semanas para preparar los siguientes partidos mejor, pero nos programaron partidos de Copa Betplay".

"Tenemos algunos jugadores tocados, algunos afuera, pero seguramente el club ya está trabajando en algo que nos ayude a ser más competitivos en el segundo semestre, pero eso recién los vamos a tener en julio".

Bustos también envió un mensaje a toda la hinchada

Fabián Bustos también le agradeció a los fanáticos que viajaron hasta Uruguay para apoyarlos y para que la situación siga así de cara a los próximos partidos, en donde también se avecinan retos de Copa Betplay, en donde también pensaría en cambiar la plantilla.

"Cuando jugamos en casa hay mínimo 30.000 personas todos los partidos y eso motiva a cualquiera, por eso somos tan fuertes jugando en El Campín. Tenemos un plantel corto, así que posiblemente si haya algunos cambios, vamos a ver, pero como siempre lo hablamos, vamos a intentar siempre ganar y los que estén recuperados estarán, sino también tenemos chicos que están esperando su oportunidad".