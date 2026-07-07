VIDEO - Messi salvó a Argentina; golazo y empate 2-2 con Egipto

Lionel Messi se convirtió nuevamente en el gran héroe de Argentina este martes 7 de julio en el partido contra Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputó en el estadio de Atlanta.

El equipo argentino, que se había ido abajo en el marcador 0-2, reaccionó para quedarse con la victoria.

Inicialmente, Cristian 'Cuti' Romero marcó el descuento en el minuto 79 y posteriormente Lionel Messi puso el 2-2 en el 83''.

Así fue el gol de Messi para Argentina contra Egipto

En el minuto 83, Argentina arremetió en contra del arco de Egipto en búsqueda del empate. Luego de un tiro de esquina, el balón le quedó a Lionel Messi tras algunos rebotes.

Messi demostró una vez más su calidad para sorprender con un certero remate de zurda que mandó el esférico al fondo de la red.

Argentina remontó

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Cuando parecía que el partido terminaba empatado y se iba al alargue, la selección de Argentina logró el gol de la victoria.

En el minuto 90+3, Lisandro Martínez, que estaba lanzado al ataque, mandó un centro al área con destino de Enzo Fernández, quien le ganó la posición al defensa que lo marcaba para cabecear el esférico, mandarlo al fondo de la red y celebrar la victoria de Argentina.