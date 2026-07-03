[VIDEO] Cristiano marcó golazo vs Croacia: un milimétrico fuera de lugar lo privó de celebrar

Las cosas se le complicaron a Portugal después de un gol de Ivan Perisic con el que Croacia celebró la apertura del marcador en un partido sumamente complicado. Además, sufrieron un segundo golpe croata, pero el fuera de lugar determinó la suerte de los portugueses.

Portugal tenía una vida más después del gol anulado de Croacia. Cristiano Ronaldo seguía soñando con toda la ilusión con poder sacar la igualdad y posteriormente, la victoria en un partido en el que no había pesado.

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Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial veía de cerca una eliminación, pero el astro portugués tenía una posibilidad más para dar el golpe a Croacia que había arrancado con el triunfo a su favor.

EL GOLAZO EN FUERA DE LUGAR DE CRISTIANO RONALDO

Después del gol de Croacia y del anulado, llegó el remate de Rafael Leao que inquietó por reventar el travesaño cuando más necesitaba igualar Portugal. Aparte de ese detalle, Cristiano Ronaldo puso tablas en un lanzamiento al área que controló y englobó la pelota sobre Dominik Livakovic.

Sin embargo, el gol no pudo celebrarse por un fuera de lugar milimétrico que privó a los portugueses de igualar en ese momento. Cristiano Ronaldo se quedó sin esa anotación, pero luego el fútbol le dio revanchas.

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El balompié le dio una nueva opción a Cristiano Ronaldo después de un agarrón infantil por parte de Vlasic contra Renato Veiga en el área. El VAR le dio la razón a Portugal que tuvo la opción en una pena máxima que el goleador portugués no dudó en decretar el empate.

Opciones de gol iban y venían en un partido en el que todo indicaba que se iban a los treinta minutos de extra tiempo. Un vibrante duelo que no dio respiro en el que puede ser el último juego mundialista de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric.