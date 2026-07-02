Ecuador no esperó: comunicado oficial sobre Sebastián Beccacece tras el Mundial

El 1 de agosto de 2024 tras la salida de Félix Sánchez Bas, Ecuador confirmó la llegada de Sebastián Beccacece. El entrenador argentino tomó las riendas y dejó en alto al seleccionado ecuatoriano con unas Eliminatorias Sudamericanas en las que logró quedar segundo detrás de Argentina.

Durante la etapa de Sebastián Beccacece, el entrenador argentino creó una defensa muy sólida con solo cinco tantos en contra, mientras que les pesó el tema ofensivo con solo 14 goles en 18 partidos disputados. Llegaba al Mundial con mucho aire y como una de las selecciones que se perfilaban para llegar lejos.

Tras la eliminación contra México en dieciseisavos de final ya se sabía que hasta ahí llegaba la experiencia de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador. Justamente, el jueves 2 de julio, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo hizo oficial en las redes sociales.

EL COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL CON SEBASTIÁN BECCACECE

La eliminación costó el trabajo del entrenador argentino. Por medio de un comunicado, Ecuador le agradeció a Sebastián Beccacece, un hombre muy resistido para la afición de la ‘Tri’ a lo largo de los últimos dos años en los que dirigió al cuadro ecuatoriano.

Por medio de un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informó que, “la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a la Tri durante este proceso.

La FEF agradece al profesor Beccacece y a su equipo de trabajo el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo. Bajo su conducción, Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen”.

A lo largo de su etapa con Ecuador, Sebastián Beccacece tuvo muchas críticas, sobre todo de los referentes como Felipe Caicedo, Alex Aguinaga, Carlos Tenorio, entre otros. Además, los aficionados también cuestionaron al entrenador que no tuvo los argumentos para pelear por un puesto de privilegio.

EL MUNDIAL DE SEBASTIÁN BECCACECE CON ECUADOR

Las cosas no arrancaron bien para la selección de Ecuador después de enfrentar a Costa de Marfil. Sobre el último segundo, los marfileños pegaron con anotación de Amad Diallo y evitaron el empate sin goles. Luego, un empate contra Curazao después de controlar las acciones, pero no pudieron con Eloy Room que salvó todo.

En la última fecha dieron un golpe histórico superando a Alemania. Fueron de menos a más con un primer gol en contra y ganaron el respectivo duelo con un 2-1 que les permitió llegar a dieciseisavos. Hubo aficionados que indicaron en redes sociales que le perdonaban todo a Sebastián Beccacece.

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Sin embargo, el entrenador argentino dijo en varias ocasiones que si le tocaba irse, lo aceptaría, además, sabiendo que no tenía la confianza por parte de los aficionados durante sus dos años. Con esto, Ecuador tendrá que confirmar próximamente un director técnico para seguir peleando en la próxima Copa América.

Por ahora, los nombres que se han filtrado siguen con la misma línea de contratar a un entrenador extranjero, mientras que Felipe Caicedo pidió a un seleccionador local que conozca el fútbol de Ecuador y, especialmente, que fuera joven para trabajar desde la base de una generación dorada.