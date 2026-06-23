[VIDEO] Cristiano Ronaldo anticipó y definió en su sexto Mundial: golazo vs Uzbekistán

Llegó la hora necesaria para que Portugal sacara adelante la primera victoria en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con una debutante como Uzbekistán. Esa podía ser una oportunidad enorme para que los lusos sumaran de a tres después de un debut infortunado por el empate a un gol con la República Democrática del Congo.

Con Cristiano Ronaldo nuevamente en la nómina titular de Portugal con la confianza que le ha brindado Roberto Martínez a diferencia de lo sucedido hace cuatro años cuando Fernando Santos lo dejó en el banquillo de suplentes en varios partidos del certamen y en su lugar estuvo Goncalo Ramos que sacó provecho convirtiéndose en un goleador.

Lea también Golazo de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán: primer jugador en anotar en 6 Mundiales

Cristiano Ronaldo lució incómodo en el primer partido y, aunque tuvo algunas opciones de gol, no pudo romper la zaga defensiva de Congo. Los fallos del jugador del Al Nassr fueron tendencia a lo largo de los 90 minutos, pero ante Uzbekistán, no hubo tiempo para fallar.

EL GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO EN SU SEXTO MUNDIAL

Tras el empate, Colombia aprovechó todo para tomar el liderato en la primera jornada. Sin embargo, en esta segunda oportunidad, ante una selección inexperta y debutante en el Mundial, sacaron provecho con CR7 antes de los primeros diez minutos.

Ahora ante Uzbekistán, los lusos dieron el golpe a los siete minutos con un golazo de Cristiano Ronaldo que anticipó a un rival uzbeko y definió de volea para romper los ceros y estrenarse en el certamen. Una anotación que llega en un gran momento para el luso que necesita ganar más confianza y no perder pisada frente a Lionel Messi.

Cristiano marcó ese golazo para abrir la cuenta que después, en un tiro libre, Portugal aumentó la diferencia con un remate de Nuno Mendes cuando el astro portugués también se disponía a disparar. El perfil era ideal para el lateral del PSG y la pelota ingresó al arco uzbeko.

CRISTIANO RONALDO MARCÓ EN SU SEXTO MUNDIAL

El delantero luso fue determinante para abrir la victoria y no tener dudas en lo que puede ser una victoria contundente ante Uzbekistán. Con la apertura en el marcador de Cristiano Ronaldo, el jugador del Al Nassr se convirtió en el único jugador que ha anotado en seis Mundiales distintos.

Aunque Lionel Messi cuenta con la mayoría de los récords después de su doblete ante Austria, el portugués se quedó con uno que el argentino no pudo, dado que, en el Mundial de Sudáfrica en 2010, Messi se despidió sin anotaciones.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Beccacece da la cara tras fracaso de Ecuador en el Mundial: no ocultó nada

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.