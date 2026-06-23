Golazo de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán: primer jugador en anotar en 6 Mundiales

La segunda jornada de la Copa Mundial ha traído consigo los primeros clasificados a dieciseisavos de final, pero de igual manera varios acontecimientos históricos en los Mundiales, protagonizados justamente por dos de las mayores figuras del mundo de fútbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En primera instancia, Messi volvió a anotar doblete en la victoria ante Austria y junto con ello se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales. Mientras que Cristiano Ronaldo también se reportó con gol ante Uzbekistán, lo que lo convierte en el único jugador, hasta el momento, en anotar en 6 ediciones del Mundial.

Cristiano Ronaldo único jugador en anotar en 6 Mundiales

Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de Portugal abrió el marcador frente a Uzbekistán apenas al minuto 6 del partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026 y alcanzó un registro que parecía imposible, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar goles en seis Copas del Mundo diferentes.

El tanto llegó en los primeros minutos del encuentro. Portugal salió obligado a buscar la victoria tras el empate en su debut ante la República Democrática del Congo y encontró rápidamente la recompensa.

Una acción ofensiva bien elaborada desde la banda derecha terminó con Cristiano definiendo dentro del área para vencer al arquero uzbeko con un certero remate de pierna derecha y desatar la celebración de los miles de aficionados portugueses presentes en el estadio.

Más allá de la importancia del gol para el desarrollo del partido, la anotación tuvo un significado histórico. El delantero portugués ya había marcado en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Con su tanto en la edición de 2026, amplió un récord que ya le pertenecía y se convirtió en el primer jugador de todos los tiempos en celebrar goles en seis Copas del Mundo distintas.

Próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal

El próximo partido de Cristiano Ronaldo con Portugal será ante Colombia por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El cuadro europeo llegará a ese encuentro después de enfrentar a Uzbekistán en la segunda jornada y podría jugarse el liderato del grupo frente a Colombia. El partido está programado para el 27 de junio de 2026 en Miami y será uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

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¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en Mundiales?