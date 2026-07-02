[VIDEO] Croacia lo sufre y Livakovic salva: nueva atajada vs Portugal y casi autogol posterior

Nuevo partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un vibrante duelo en Toronto. Portugal se midió con Croacia en un partido en el que Dominik Livakovic tuvo que actuar ante importantes llegadas de los lusos. Bruno Fernandes fue el más inquietante.

Justamente, después de la primera media hora, nada cambió con Portugal atacando y con Bruno Fernandes lanzando un centro raso que se cerró al arco. Dominik Livakovic desvió la pelota y Fernandes volvió a retomar el balón con otro envío al área. Los zagueros de Croacia lograron sacar el peligro, pero casi les sale un autogol.

Lea también VIDEO - Portugal por poco abre el marcador frente a Croacia con remate de Bruno Fernandes

NUEVA ATAJADA DE DOMINIK LIVAKOVIC PARA EVITAR EL PELIGRO

Las llegadas de Portugal se hacían cada vez más fuertes con envíos al área que se paseaban por el arco custodiado por Domink Livakovic. Además, la defensa croata también parecía estar en peligro con intentos de rechazos que pasaron muy cerca y que pudieron significar la apertura en el marcador para los portugueses.

Este fue solo otro intento de Portugal que lo buscó hasta el final, mientras que Croacia no podía hacerse con el balón ni crear oportunidades en el área de Diogo Costa que fue un espectador más en el BMO Field de Toronto.

Portugal y Croacia se fueron al descanso sin goles y con oportunidades más claras para los lusos que pusieron en problemas a Dominik Livakovic. Cristiano Ronaldo no tuvo muchas claras, más allá de un centro al área en el que el astro portugués se elevó y no pudo conectar con la pelota al fondo.

Todo se decidirá en un segundo tiempo en el que Croacia tiene que reaccionar para poder crearle peligro a Portugal y romper el arco de Diogo Costa. Si no, Dominik Livakovic seguirá siendo la gran figura de los 90 minutos, o hasta de los 120 minutos si se van a tiempo extra