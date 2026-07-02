"Imagino un gol": Jhon Córdoba 'calentó' el Colombia vs Ghana de 16avos. de final

Colombia ya está lista para afrontar el duelo frente a Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Antes del compromiso de este viernes, el delantero Jhon Córdoba habló sobre el trabajo realizado durante la semana y la importancia de mantener la concentración en esta nueva fase del torneo.

Jhon Córdoba habló antes de Colombia vs Ghana

El atacante dejó claro que el combinado africano exigirá la mejor versión de la 'Tricolor'. "Sabemos que Ghana no va a ser un rival fácil", aseguró durante la última rueda de prensa antes del viaje al estadio de Kansas City.

Al tratarse de una serie de eliminación directa, Córdoba confirmó que el plantel también practicó una eventual definición desde el punto penal. "Hemos trabajado los penaltis, pero vamos a intentar evitarlos", explicó.

El delantero también se refirió a la posibilidad de volver a celebrar con la camiseta de Colombia. "De cualquier forma me imagino un gol, lo importante es que entre", comentó entre sonrisas.

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Para el atacante, el equipo debe mantener toda su atención en lo que ocurra dentro del terreno de juego. "Necesitamos concentrarnos en el partido de mañana", señaló.

Córdoba también aprovechó para agradecer el respaldo que ha recibido la selección durante el campeonato y resaltó la unión que existe dentro del grupo. "Es importante que estemos unidos, estamos muy agradecidos", afirmó.

Finalmente, el delantero habló sobre una de las personas más importantes en su carrera. "Todos los días, a toda hora hablo con mi papá", confesó.

Colombia vs Ghana por Canal RCN

Colombia buscará este viernes 3 de julio, desde las 8:30 p. m. (hora de Colombia), el paso a los octavos de final del Mundial 2026 en un partido que será transmitido por Canal RCN, su canal de YouTube y la aplicación oficial, además del cubrimiento especial de DeportesRCN.com.