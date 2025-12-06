[VIDEO] 'Cucho' Hernández sigue en racha: nuevo gol vs Barcelona

Nuevo grito de gol para el futbolista colombiano Juan Camilo 'cucho' Hernández. Por la fecha 15 del torneo español, el delantero marcó de penal sobre el final del partido que terminó en victoria catalana con un resultado final de 5-3 y con una destacada actuación de Ferran Torres que logró triplete.

El deportista de nuestro país, quien jugó los 90 minutos del partido, según varias plataformas futboleras cumplió con una destacada participación que lo llevó a terminar con una clasificación de 7.0 en un duelo muy complicado ante el líder que mantiene una buena aventaja ante sus principales competidores.

Juan Camilo sigue consolidándose como uno de los jugadores más importantes del Real Betis, que hace una campaña destacada, y actualmente se ubica en la quinta casilla de la tabla general de la liga española.









El delantero que lleva una buena regularidad estando presente en todos los partidos de esta temporada, acumula 6 goles - uno de penal- y busca seguir en buena racha pensando también en los retos que puede tener con la selección Colombia.

El técnico Néstor Lorenzo llama al delantero de manera intermitente a la selección nacional y solo su gran nivel con el club le permitirá seguir estando en el radar de la 'tricolor' para finalmente entrar en el listado que irá al Mundial de 2026.

El delantero colombiano ocupa el puesto 12 de la clasificación general de goleadores de la liga española que encabezan Kylian Mbappé (16), Ferran Torres (11) y Robert Lewandowski (8) en lo que va del torneo que finalizará su temporada en mayo del próximo 2026.