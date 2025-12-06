Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Mundial 2026: definido el calendario completo; fecha, hora y sedes

Ya está listo la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
Daniel Chalela Ambrad
Grupos y Calendarios del Mundial
Balón del Mundial de Fútbol 2026 // AFP

Este viernes 5 y el sábado 6 de diciembre se sortearon los grupos y, las sedes, además de confirmar el calendario general de cada selección. Como en 2010 cuando Sudáfrica fue la sede, los sudafricanos vivirán la fiesta de inaugurar la Copa del Mundo que quedará grabado para la historia por 48 selecciones participantes.

Vea también: Selección Ecuador: definidas fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

México y Sudáfrica abrirán el telón del Mundial de 2026 en el legendario Estadio Azteca. Los africanos tendrán el lujo de volver a ser los primeros en disputar la Copa del Mundo el jueves 11 de junio, día en el que también habrá otro partido entre Corea del Sur y el repechaje de UEFA D que podría ser República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

Este será el punto de partida con vibrantes duelos que vendrán posteriormente con cada grupo con equipos muy equilibrados y con selecciones debutantes como Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán que quieren dar golpes en la competencia mundialista.

GRUPOS DEL MUNDIAL DE 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA D

Grupo B

Canadá

Ganador repechaje UEFA A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador repechaje UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador repechaje UEFA D

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje FIFA

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Le puede interesar: Selección Colombia: fechas, horarios y sedes oficiales para el Mundial 2026

Grupo K

Portugal

Repechaje FIFA

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

CALENDARIO GENERAL DEL MUNDIAL DE 2026

Jueves, 11 de junio 2026 (horarios de Colombia)

14:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A – Ciudad de México

21:00 - República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A – Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

14:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto

20:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles

23:00 - Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - Vancouver

Sábado, 13 de junio 2026

14:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area

17:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey

20:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston

Domingo, 14 de junio 2026

12:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston

15:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas

18:00 - Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Filadelfia

21:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F - Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

11:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta

14:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle

17:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami

20:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Ángeles

23:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area

Martes, 16 de junio 2026

14:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey

17:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I - Boston

20:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City

Miércoles, 17 de junio 2026

12:00 - Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston

15:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas

18:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto

21:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

11:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta

14:00 - Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Ángeles

17:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - Vancouver

20:00 - México vs República de Corea - Grupo A – Guadalajara

23:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area

Viernes, 19 de junio 2026

Lea también: Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

14:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle

17:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston

20:00 - Brasil vs Haití – Grupo C – Filadelfia

23:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Monterrey

Sábado, 20 de junio 2026

12:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston

15:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto

19:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City

Domingo, 21 de junio 2026

11:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta

14:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Ángeles

17:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami

20:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

12:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas

16:00 - Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Filadelfia

19:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey

22:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area

Martes, 23 de junio 2026

12:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston

15:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston

18:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto

21:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K -Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

14:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - Vancouver

14:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle

17:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami

17:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta

20:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Ciudad de México

20:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A – Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

15:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Filadelfia

15:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey

18:00 - Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas

18:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City

21:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Los Ángeles

21:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area

Viernes, 26 de junio 2026

14:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston

14:00 - Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto

19:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston

19:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Guadalajara

22:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle

22:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

16:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey

16:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Filadelfia

18:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami

18:30 - RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta

21:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City

21:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas

En esta nota

Mundial 2026 Estados Unidos México Canadá Selección Colombia