Mundial 2026: definido el calendario completo; fecha, hora y sedes

Este viernes 5 y el sábado 6 de diciembre se sortearon los grupos y, las sedes, además de confirmar el calendario general de cada selección. Como en 2010 cuando Sudáfrica fue la sede, los sudafricanos vivirán la fiesta de inaugurar la Copa del Mundo que quedará grabado para la historia por 48 selecciones participantes.
México y Sudáfrica abrirán el telón del Mundial de 2026 en el legendario Estadio Azteca. Los africanos tendrán el lujo de volver a ser los primeros en disputar la Copa del Mundo el jueves 11 de junio, día en el que también habrá otro partido entre Corea del Sur y el repechaje de UEFA D que podría ser República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.
Este será el punto de partida con vibrantes duelos que vendrán posteriormente con cada grupo con equipos muy equilibrados y con selecciones debutantes como Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán que quieren dar golpes en la competencia mundialista.
GRUPOS DEL MUNDIAL DE 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Repechaje UEFA D
Grupo B
Canadá
Ganador repechaje UEFA A
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador repechaje UEFA C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador repechaje UEFA D
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje FIFA
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Repechaje FIFA
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
CALENDARIO GENERAL DEL MUNDIAL DE 2026
Jueves, 11 de junio 2026 (horarios de Colombia)
14:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A – Ciudad de México
21:00 - República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda - Grupo A – Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
14:00 - Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia - Grupo B - Toronto
20:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles
23:00 - Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo - Grupo D - Vancouver
Sábado, 13 de junio 2026
14:00 - Catar vs Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area
17:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey
20:00 - Haití vs Escocia - Grupo C - Boston
Domingo, 14 de junio 2026
12:00 - Alemania vs Curazao - Grupo E - Houston
15:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas
18:00 - Costa de Marfil vs Ecuador – Grupo E - Filadelfia
21:00 - Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez - Grupo F - Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
11:00 - España vs Cabo Verde – Grupo H - Atlanta
14:00 - Bélgica vs Egipto – Grupo G - Seattle
17:00 - Arabia Saudí vs Uruguay – Grupo H - Miami
20:00 - Irán vs Nueva Zelanda – Grupo G - Los Ángeles
23:00 - Austria vs Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area
Martes, 16 de junio 2026
14:00 - Francia vs Senegal – Grupo I - New York New Jersey
17:00 - Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Grupo I - Boston
20:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City
Miércoles, 17 de junio 2026
12:00 - Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Grupo K - Houston
15:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas
18:00 - Ghana vs Panamá – Grupo L - Toronto
21:00 - Uzbekistán vs Colombia – Grupo K - Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
11:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica - Grupo A - Atlanta
14:00 - Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B - Los Ángeles
17:00 - Canadá vs Catar – Grupo B - Vancouver
20:00 - México vs República de Corea - Grupo A – Guadalajara
23:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area
Viernes, 19 de junio 2026
14:00 - Estados Unidos vs Australia – Grupo D - Seattle
17:00 - Escocia vs Marruecos – Grupo C - Boston
20:00 - Brasil vs Haití – Grupo C – Filadelfia
23:00 - Túnez vs Japón – Grupo F - Monterrey
Sábado, 20 de junio 2026
12:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston
15:00 - Alemania vs Costa de Marfil – Grupo E - Toronto
19:00 - Ecuador vs Curazao – Grupo E - Kansas City
Domingo, 21 de junio 2026
11:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta
14:00 - Bélgica vs Irán – Grupo G - Los Ángeles
17:00 - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Miami
20:00 - Nueva Zelanda vs Egipto – Grupo G - Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
12:00 - Argentina vs Austria – Grupo J - Dallas
16:00 - Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Filadelfia
19:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey
22:00 - Jordania vs Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area
Martes, 23 de junio 2026
12:00 - Portugal vs Uzbekistán – Grupo K - Houston
15:00 - Inglaterra vs Ghana – Grupo L - Boston
18:00 - Panamá vs Croacia – Grupo L - Toronto
21:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K -Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
14:00 - Suiza vs Canadá – Grupo B - Vancouver
14:00 - Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Grupo B - Seattle
17:00 - Brasil vs Escocia – Grupo C - Miami
17:00 - Marruecos vs Haití – Grupo C - Atlanta
20:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Ciudad de México
20:00 - Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A – Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
15:00 - Curazao vs Costa de Marfil – Grupo E - Filadelfia
15:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey
18:00 - Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Dallas
18:00 - Túnez vs Países Bajos – Grupo F - Kansas City
21:00 - Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Grupo D - Los Ángeles
21:00 - Paraguay vs Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area
Viernes, 26 de junio 2026
14:00 - Noruega vs Francia – Grupo I - Boston
14:00 - Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I - Toronto
19:00 - Cabo Verde vs Arabia Saudí – Grupo H - Houston
19:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Guadalajara
22:00 - Egipto vs Irán – Grupo G - Seattle
22:00 - Nueva Zelanda vs Bélgica – Grupo G - Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
16:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey
16:00 - Croacia vs Ghana – Grupo L - Filadelfia
18:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami
18:30 - RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Grupo K - Atlanta
21:00 - Argelia vs Austria – Grupo J - Kansas City
21:00 - Jordania vs Argentina – Grupo J - Dallas