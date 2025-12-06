Lorenzo reveló problema tras conocer sedes del Mundial: “Nos condiciona”

Todo está listo para vivir un Mundial que quedará grabado para la historia por las tres sedes que acogerán a las 48 selecciones que buscan el sueño mundialista. Habrá que ver en acción la fase de grupos y las demás instancias para sacar una conclusión, dado que se ha hablado mucho de lo que tiene para ofrecer esta cita orbital.

Colombia ya conoce su punto de partida y la ruta para sellar la clasificación después de que el viernes 5 se sorteara la fase de grupos y que el sábado 6 de diciembre se llevara a cabo la elección de las sedes de cada grupo y de cada selección.

La suerte emparejó a la Selección Colombia con Uzbekistán, repechaje internacional 1 que se conocerá rival entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo y Portugal. Sin duda alguna, el reto mayor para los dirigidos por Néstor Lorenzo será afrontar ese último encuentro frente a los portugueses.

Además, la Selección Colombia tendrá que jugar sus primeros dos encuentros en México en la Ciudad de México y Guadalajara. El tercero será en Miami en donde podría sentirse como local. Tendrá dos retos de altura y uno en donde deberá jugar contra el calor.

NÉSTOR LORENZO ANALIZÓ LAS SEDES Y REVELÓ PLAN

Esta ruta mundialista iniciará con una selección que poco se conoce como Uzbekistán que hasta ahora debutará en el certamen. El juego ante la selección asiática se disputará en el Estadio Azteca a partir de las 8 de la noche en horario mexicano.

Lorenzo y sus dirigidos tendrán que combatir la altura de Ciudad de México y de Guadalajara. En estos dos compromisos no tendrá mucho problema con las altas temperaturas, dado que los encuentros se jugarán a partir de las 8 de la noche en horario mexicano. La altura de igual manera podría hacer de las suyas en los primeros dos juegos.

El entrenador argentino reaccionó a las sedes afirmando que, “arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede, ya tenemos alguna idea y la preparación previa. Se va a quedar el preparador físico viendo las sedes y los lugares de entrenamiento”.

La necesidad de dejar al preparador físico en las sedes puede ayudar a estar precavidos para combatir la altura y los calores de Miami. A Portugal le va a tocar jugar los primeros dos partidos en Houston y solo viajarán a Miami, mientras que a Colombia le tocará más traslados en las tres salidas.

Néstor Lorenzo afirmó que estaban pensando que les iba a tocar la suerte de los lusos repitiendo partido en la sede del primer juego, “pensamos que nos podía tocar algún partido en Houston, pero se los dieron a Portugal”.

EL CAMPAMENTO PARA TRABAJAR DE CARA AL MUNDIAL

Ya conociendo en dónde va a jugar Colombia, Néstor Lorenzo tendrá que elegir en donde concentrar previo al Mundial. Jugará en altura y a nivel del mar, por lo cual deberá decidir, “la sede podría ser en México o el sur de Estados Unidos, pero el tema de la altura nos condiciona, hay que planear bien la preparación. Hay que darle para adelante y trabajar para tener la mejor logística posible”.

Ante esta situación, Néstor Lorenzo sentenció que lo importante sería llegar con boleto en mano a dieciseisavos para el último juego, “Nosotros no decidimos nada en estos días. Contento de poder competir y enfrentar a uno de los mejores del mundo como Portugal, ojalá ya lleguemos clasificados”.

Habrá que esperar qué decisiones puntuales tomará el cuerpo técnico con la posibilidad de hacer microciclos o sesiones de preparación en ciudades como Bogotá o en Antioquia, específicamente en Guarne donde entrena Atlético Nacional.