Tres jugadores de la Selección Colombia salieron a dejar importante mensaje antes del debut en el Mundial

El conteo regresivo para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial para la Selección Colombia cada vez es más corto y junto con ello la ilusión crece cada vez más y más para los hinchas colombianos, pero claramente también para los 26 futbolistas que representarán a todo el país en esta competencia.

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La 'tricolor' regresa tras una ausencia de 8 años y en donde ha habido varios cambios en la plantilla de jugadores, habiendo dejado a más de 10 jugadores nuevos que disputarán su primer Mundial, tal como es el caso de Willer Ditta, Jáminton Campaz y Juan Camilo Portilla, pero que dejaron un contundente mensaje con respecto al trabajo, la preparación y los objetivos que hay para asumirlo.

Juan Camilo Portilla habló de las cosas a corregir en Colombia

El mediocampista de 27 años fue el primero en tomar la vocería antes de un nuevo entrenamiento en suelo mexicano para asumir el reto frente a Uzbekistán y aprovechó para hablar sobre los errores que se han cometido, en especial con los dos amistosos de preparación contra Francia y Croacia, pero también de la forma de corregirlos.

"Siempre va a haber cosas por reajustar, por mejorar. Obviamente seguimos trabajando con el cuerpo técnico hace mucho tiempo y pienso que estos partidos sirvieron como muestra de las cosas que no se hicieron en los dos últimos amistosos, de los errores que podamos mejorar antes de que empiece la competencia y de las cosas a mejorar y estamos listo a mejorar este grupo".

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Willer Ditta reveló la mejor táctica de Colombia

Por el lado del defensor que milita en la Liga MX y que recientemente quedó campeón con Cruz Azul, dio a conocer que siguen trabajando en una de las mejores fortalezas del equipo, la pelota parada, para intentar aprovecharla al máximo y sacar resultados a favor.

"Sin duda sabemos que es una zona muy fuerte de nosotros, entonces lo hemos seguido trabajando como siempre. Sabemos que tenemos jugadores muy determinantes con cobradores de muchísima experiencia y jerarquía, así que bueno, vamos a tratar de seguir sacando provecho a esta situación".

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Jáminton Campaz y el trabajo extra de ver el resto de partido del Mundial

Finalmente habló el delantero de Rosario Central y contó que en medio de la preparación que están llevando a cabo con Néstor Lorenzo también se están viendo los demás partidos del Mundial para analizar los rivales, el ritmo de juego e ir trabajando también en ello para contrarrestarlos.

"Se ha hablado muchísimo de la velocidad con la que se están jugando los partidos, hemos visto intensidad alta casi los 90 minutos del partido y sabemos que el Mundial es otra cosa, algo corto que hay que disfrutar y sacar la mayor ventaja en cada partido. Hay que entrenar toda la semana para sacar un partido adelante cuando está cerrado, tener varias opciones y creo que hay que aprovechar las pequeñas jugadas, los pequeños detalles para sacar diferencia".