[VIDEO] 'Cuti' Romero salvó a Argentina: golazo vs Cabo Verde para clasificar

Partido loco en Miami con la presencia de Cabo Verde que quería dar el golpe a una Argentina que llegaba a este compromiso como la campeona del mundo ante un seleccionado que apenas está construyendo su historia.

Una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es nada más ni nada menos que Cabo Verde. La selección africana participa por primera vez en el torneo y los caboverdianos lograron instalarse para los dieciseisavos de final.

A punta de empates, Cabo Verde llegó a la siguiente fase. Pocos goles a favor, pero misma cantidad de goles en contra. En la fase de grupos marcaron dos tantos y en esta ronda de dieciseisavos marcaron dos. La resistencia de Vozinha ha sido cinco veces vencida.

GOLAZO DE 'CUTI' ROMERO PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA

El partido tuvo un primer tiempo en el que Argentina dominó de principio a fin sin sufrirlo. Cabo Verde se defendió y no pudo tener ni la pelota ni las oportunidades de gol para poder llegar al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. De hecho, Lionel Andrés Messi llegó a su séptimo tanto en el certamen tras un gran control y definición de zurda.

Cabo Verde lo empató antes de los sesenta minutos con un remate de Deroy Duarte cruzado para vencer a Emiliano Martínez en un duelo en el que los caboverdianos resistieron con la igualdad gracias a un Vozinha inspirado atajando todo tipo de aproximaciones.

Con la resistencia de Vozinha, el partido llegó a la prórroga en la que se desató la locura. Argentina pegó primero con Lisandro Martínez y al minuto 103, Sidny Lopes Cabral empató el juego.

Ya en el segundo tiempo, sobre los 110 minutos, un córner de Lionel Messi encontró a Cristian Romero que cabeceó al fondo. La pelota pegó en un contrario y se metió al arco de Cabo Verde. Con esta anotación del 'Cuti', Argentina llegó a los octavos de final y se enfrentarán contra Egipto.