VIDEO: Dairon Asprilla estrenó su salida de Nacional con el gol de la victoria contra Gremio

Llegaron a su final de manera oficial los partidos de ida de los playoff de la Copa Sudamericana y los colombianos fueron los que se robaron el protagonismo, no solamente los equipos como Santa Fe y Medellín que ganaron sus respectivos encuentros, sino también los futbolistas en los clubes participantes, tal como es el caso de Dairon Asprilla.

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El atacante de 34 años volvió a ser protagonista en el fútbol internacional con un gol decisivo para Bolívar en la Copa Sudamericana. El atacante colombiano apareció al minuto 52 para marcar el tanto que encaminó la victoria 3-2 del conjunto boliviano sobre Gremio, en un intenso compromiso por los playoffs del torneo continental.

VIDEO: Golazo de Dairon Asprilla en la victoria contra Gremio

Ambos equipos buscando imponer condiciones y consiguieron resultados en el marcador de manera muy equilibrada, ya que Bolívar marcó sobre los 2 minutos y 14 después empató la escuadra brasileña.

Las emociones continuaron en la primera parte del encuentro y a los 18 Matheus volvió a poner arriba al equipo comandado por Alejandro Restrepo, pero a Tete le bastaron 5 minutos para volver a empatar y colocar el 2-2.

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Tras una primera parte equilibrada, el conjunto paceño salió con mayor determinación en el segundo tiempo y apenas siete minutos después del descanso llegó la acción que cambió el rumbo del partido.

Dairon Asprilla recibió un balón dentro del área, encontró el espacio entre los defensores y definió de "tijera" con precisión para vencer al guardameta brasileño al minuto 52. El delantero celebró con efusividad junto a sus compañeros, consciente de la importancia de un gol que colocaba a Bolívar en ventaja en un momento clave del compromiso.

¿Cómo le ha ido a Dairon Asprilla con Bolívar?

Tras su salida del Fútbol Profesional Colombiano para jugar con Bolívar, Dairon Asprilla aprovechó el voto de confianza que le dio Alejandro Restrepo para que fuera titular y se afianzara con el gol.

Asprilla solo ha jugado 3 partidos, dos de competencia local y uno de Copa Sudamericana, y ya consiguió reportarse con 2 goles en tan solo 119 minutos dentro del campo de juego, lo que causa gran expectativa con el futuro goleador del delantero.