[VIDEO] Daniel Muñoz lideró al Palace en Conference League: determinante en gol vs Shakhtar

Este jueves 7 de mayo se están disputando los partidos de vuelta de la UEFA Europa League y de la Conference League en las fases de semifinales. Crystal Palace sueña con meterse en una final enfrentando al Shakhtar y tiene la ventaja después de haber ganado 1-3 en condición de visitante.

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En el segundo partido en Londres, el Palace tuvo una primera mitad pareja en la que Daniel Muñoz fue determinante para poder abrir el marcador y para aumentar la ventaja. Sin embargo, Shakhtar tocó la puerta del club inglés antes de que terminaran los 45 minutos iniciales con un gol de Eguinaldo.

La narración le dio el gol a Daniel Muñoz con el que abrieron el marcador, pero en la planilla de la Conference League lo dieron como gol en contra del Shakhtar. El colombiano, de igual manera fue esencial e ilusiona bastante con la posibilidad de ganar una competencia europea en este 2026 antes de llegar al Mundial.

EL GOL DEL CRYSTAL PALACE QUE GENERÓ DANIEL MUÑOZ

Un partido parejo en la semifinal de la Conference League con un Crystal Palace que quería respetar la casa después de golear en condición de visitante al Shakhtar. Daniel Muñoz fue determinante sobre los 25 minutos con un centro por la derecha que tocó en Pedrinho, pegó en el palo y entró.

No fue un remate, era un centro que contó con el infortunio del Shakhtar que se desvió en un jugador y descolocó al guardameta del equipo ucraniano. Daniel Muñoz lo celebró, pues, ganar significa meterse a la final de la UEFA Conference League en donde esperarán a Rayo Vallecano o Racing de Estrasburgo.

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Daniel Muñoz ha sido determinante en el Crystal Palace con su presencia, goles y asistencias que lo dejan afianzado para estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en cuestión de un mes. El lateral derecho sueña con jugar una tercera final con el elenco londinense, y la primera ocasión que tendría la oportunidad de ganar un trofeo internacional.

JEFFERSON LERMA FUE SUPLENTE EN CONFERENCE LEAGUE

Aunque ha sido titular en los últimos partidos del Crystal Palace, en este caso, Oliver Glasner optó por dejar a Jefferson Lerma en el banquillo de suplentes. No arrancó como inicialista en un partido definitivo para las aspiraciones del cuadro inglés en condición de local para llegar a la final de la Conference League.

Infortunadamente, Jefferson Lerma no estuvo en el primer partido de la semifinal entre Crystal Palace y Shakhtar en condición de visitante. Ingresó en el segundo tiempo, pero sí fue titular en el juego de la Premier League ante el Bournemouth en el que su equipo perdió por goleada.

En ese partido, Jefferson Lerma completó los 90 minutos, y fue protagonista en el marcador por un gol en contra que abrió la cuenta a favor del Bournemouth que se quedó con la victoria con un contundente 3-0.

DANIEL MUÑOZ Y JEFFERSON LERMA JUGARÍAN LA TERCERA FINAL EN EL CRYSTAL PALACE

Crystal Palace no había logrado títulos en primera división en toda su historia hasta que llegó la dupla de los colombianos. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se metieron en los referentes del club y acabaron la sequía de los londinenses para conseguir trofeos.

Por un lado, en la temporada 2024/25, Crystal Palace ganó la FA Cup que fue determinante para darle la posibilidad de jugar competencias internacionales. Iba para la Europa League, pero terminó en Conference por un tema de compartir mismos dueños con el Olympique Lyon.

Luego, esto le permitió jugar la Community Shield superando al Liverpool en los penales y ahora tendrá la oportunidad de jugar la final de la Conference League ante el ganador de Rayo Vallecano o Racing de Estrasburgo. Ese partido definitivo será el 27 de mayo a las 2 de la tarde.