VIDEO - De Ketelaere marcó el segundo de Bélgica Vs Estados Unidos en el Mundial

La selección de Bélgica le dio un nuevo golpe a Estados Unidos este lunes 6 de julio en partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo que tuvo sede en el Estadio Seattle.

Los europeos abrieron el marcador en el minuto 9 con tantos de Charles De Ketelaere, sin embargo, Estados Unidos reaccionó y al 31'' igualó con anotación de Malik Tillman.

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Bélgica volvió a tomar ventaja

A pesar de recibir el golpe del empate, Bélgica reaccionó rápidamente y en el minuto 33 volvió a retomar la ventaja en el partido.

La acción del gol comenzó con Leandro Trossard como protagonista al desbordar por la banda izquierda hasta encontrar un espacio para lanzar un centro a la mitad del área.

La pelota fue enviada a buena altura, ya que Charles De Ketelaere volvió a aparecer para ganarle la posición a un defensa de Estados Unidos y con un sutil golpe de cabeza mandar el esférico al fondo de la red.

Con esta anotación, Bélgica retomó la ventaja de 2-1 en el partido válido por los octavos de final de la Copa del Mundo y se acerca a la ronda de cuartos de final.

Posible rival de Bélgica en cuartos de final del Mundial

En los cuartos de final de la Copa del Mundo, la selección de Bélgica se podría enfrentar con España, que en su duelo de los octavos de final derrotó con un apretado 1-0 a Portugal.

El enfrentamiento por el cupo a las semifinales está programado para el viernes 10 de julio.