[Video] El momento más emotivo del Mundial: la celebración de gol de Cody Gakpo tras perder a su hijo

Un momento de profunda emoción se vivió este lunes en el partido entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Cody Gakpo marcó el primer gol del compromiso y su celebración conmovió a todos los presentes.

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El delantero del Liverpool apareció sobre el minuto 72 para culminar un rápido contragolpe de la Naranja Mecánica y poner el 1-0 parcial, resultado que, hasta ese momento, clasificaba a los neerlandeses a los octavos de final del Mundial.

Tras enviar el balón al fondo de la red, Gakpo no salió corriendo a festejar. El atacante de 27 años cayó al césped, permaneció con el rostro sobre el terreno de juego y fue rodeado rápidamente por todos sus compañeros, quienes compartieron con él un abrazo cargado de emoción.

Video del gol y festejo de Cody Gakpo en Países Bajos vs Marruecos

La reacción del futbolista tuvo un motivo muy especial. En los últimos días, su pareja confirmó a través de las redes sociales que el bebé que ambos esperaban no nacerá, una noticia que golpeó profundamente a la familia.

Gakpo y su compañera ya son padres de un hijo, pero esta pérdida representó uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Aun así, el atacante decidió mantenerse concentrado con la selección de Países Bajos para afrontar la fase definitiva del Mundial.

Las imágenes de la celebración rápidamente se hicieron virales y muchos aficionados destacaron la fortaleza del delantero, quien encontró en el fútbol una manera de rendir homenaje a su hijo fallecido y de expresar el dolor que ha vivido en los últimos días.

Sin embargo, la alegría neerlandesa no fue completa. Cuando parecía que el tanto de Gakpo sería suficiente para sellar el paso de ronda, Issa Diop apareció en el tiempo de reposición, al 90+1, para marcar el empate de Marruecos y llevar la serie al tiempo suplementario.

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El emotivo festejo de Cody Gakpo quedó como una de las imágenes más impactantes de la Copa del Mundo 2026, en una noche en la que el fútbol pasó a un segundo plano frente a la historia personal que conmovió a jugadores, aficionados y espectadores de todo el mundo.